آخر تطورات حكم مباراة القمة بين الأهلي والزمالك

اتفقت لجنة الحكام باتحاد الكرة، على طاقم التحكيم المقرر تعيينه لمباراة بين الزمالك مع نظيره الأهلي في السابعة مساء يوم السبت المقبل على ستاد القاهرة الدولي في إطار مباريات الجولة الخامسة عشرة لمسابقة الدوري الممتاز.

ومن المقرر أن يتم الإعلان عن أسماء طاقم التحكيم مساء اليوم الخميس، والذي من المرجح أن يكون طاقما أوروبيا خاصة بعدما ابتعد الحكم البولندي سيمون مارتشينياك، عن إدارة المباراة بسبب إدارته للقاء القمة يوم السبت المقبل بالدوري البولندي.

وابتعد اتحاد الكرة عن مخاطبة حكام من أمريكا الجنوبية بسبب انشغالهم بمعسكر حكام النخبة والخاص بكأس العالم، بتوصية من أوسكار رزوير رئيس لجنة الحكام الجديد.



ويلتقي الزمالك مع نظيره الأهلي في السابعة مساء يوم السبت المقبل على ستاد القاهرة الدولي في إطار مباريات الجولة الخامسة عشرة لمسابقة الدوري الممتاز.

موعد مباراة الأهلي والزمالك في الدوري الممتاز

ويصطدم الأهلي في مباراته المقبلة مع نادي الزمالك في مباراة القمة، والمقرر أن تجمع بينهما في السابعة مساء يوم السبت المقبل الموافق 22 فبراير ضمن منافسات الجولة الخامسة عشرة من بطولة الدوري المصري الممتاز.

القنوات الناقلة لمباراة الأهلي والزمالك

وتبث مباراة الأهلي والزمالك عبر شاشة قنوات أون تايم سبورتس الناقل الحصري لمباريات الدوري الممتاز.

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