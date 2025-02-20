الخميس 20 فبراير 2025
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رياضة

شوط أول سلبي بين الخليج والفيحاء في الدوري السعودي

الخليج
الخليج

الدوري السعودي، انتهى الشوط الأول من مباراة فريق الخليج المحترف ضمن صفوف محمد شريف والفيحاء بالتعادل السلبي، في المباراة التي تأتي ضمن منافسات الجولة 21 من دوري روشن للمحترفين.

 ويجلس محمد شريف المحترف المصري في صفوف الخليج على مقاعد بدلاء فريقه في مواجهة الفيحاء. 

تشكيل الخليج أمام الفيحاء بالدوري السعودي 

 

ويدخل الفيحاء مباراة   اليوم محتلا المركز الـ 14 في جدول ترتيب الدوري السعودي للمحترفين برصيد 19 نقطة جمعها من الفوز في 4 مباريات والتعادل في 7 أخرى في مقابل 9 هزائم.

ومن جانبه يأمل الخليج الذي يحتل المركز التاسع في جدول ترتيب دوري روشن برصيد 27 نقطة في تحقيق الفوز من أجل تحسين وضعه في جدول الترتيب.

ويدخل الفيحاء المباراة وعينه على الاستفادة من عاملي الأرض والجمهور لتحقيق انتصار يدفعه نحو مراكز أكثر راحة في الترتيب. في المقابل، يسعى الخليج للخروج بنتيجة إيجابية تساعده في الابتعاد عن مناطق الهبوط وضمان الاستمرار في دوري المحترفين.

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محمد شريف الخليج دوري روشن للمحترفين

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