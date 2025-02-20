الخميس 20 فبراير 2025
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خارج الحدود

قرار جديد من الحكومة الكويتية بشأن إجراءات سحب الجنسية

الكويت، فيتو
الكويت، فيتو

ذكرت تقارير إعلامية، اليوم الخميس، أن اللجنة العليا لتحقيق الجنسية الكويتية أصدرت قرارا، بشأن فقدان الجنسية الكويتية من 13 شخصا.

إجراء جديد من الكويت يتعلق بالجنسية 

ونص القرار الذي صدر الخميس في ملحق جريدة "الكويت اليوم" الرسمية على فقدان الجنسية من 13 شخصا وفقًا للمادة 11 من قانون الجنسية الكويتيـة رقم 15 لسنة 1959 وتعديلاته للازدواجية.

واتفق مجلس الوزراء الكويتي يوم الثلاثاء 18 فبراير على قرار يقضي بإنشاء لجنة التظلمات الخاصة بسحب وإسقاط الجنسية الكويتية

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وكانت الكويت قد أدخلت تعديلات على قانون الجنسية في سبتمبر 2024 في إطار حملتها، وألغت بعض الحالات التي يتم فيها اكتساب الجنسية بالتبعية.

وقالت  الحكومة الكويتية إن سحب الجنسية من المزورين ومزدوجي الجنسية، الهدف منه الحفاظ على "الهوية الوطنية وتحقيق الاستقرار وحماية النسيج الوطني، وتنقية السجلات ممن اكتسبوا الجنسية بطرق غير مشروعة.

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