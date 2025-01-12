أعلنت وزيرة الخارجية الألمانية، أنالينا بيربوك، أن بلادها ستقدم 50 مليون يورو إضافية للمساعدات في سوريا.

ألمانيا تخصص 50 مليون يورو إضافية للإغاثة في سوريا

وأكدت أن العقوبات المفروضة على المتورطين مع الرئيس السوري السابق بشار الأسد، والذين ارتكبوا جرائم خطيرة، يجب أن تظل قائمة، مشددة على أهمية عدم منح الإفلات من العقاب لأي جهة متورطة في الانتهاكات.

ألمانيا تقترح نهجًا ذكيًّا للعقوبات

وأشارت بيربوك خلال الاجتماع المنعقد في العاصمة السعودية الرياض من أجل سوريا، إلى أن ألمانيا تقترح نهجًا ذكيًّا للعقوبات، بما يضمن وصول الإغاثة إلى الشعب السوري، وتحقيق "ثمار سريعة" من أي عملية انتقال سياسي في البلاد.

وأعلنت الوزيرة أن بلادها ستقدم 50 مليون يورو إضافية للمساعدات في سوريا، تشمل توفير مواد غذائية، وملاجئ طارئة، وخدمات الرعاية الطبية، في ظل استمرار الأزمة الإنسانية التي تعانيها البلاد.

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