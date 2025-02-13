الخميس 13 فبراير 2025
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محافظ الدقهلية يتفقد أعمال إنشاء وحدة مرور ميت غمر

محافظ الدقهلية يتفقد
محافظ الدقهلية يتفقد أعمال إنشاء وحدة مرور ميت غمر، فيتو

تفقد اللواء طارق مرزوق محافظ الدقهلية، مساء اليوم الخميس، يرافقه اللواء أنور عثمان رئيس مركز ومدينة ميت غمر، أعمال إنشاء وحدة مرور مركز ميت غمر، وأكد أن الدولة لا تدخر جهدا في توفير مختلف الخدمات للمواطنين في جميع مراكز ومدن المحافظة.

إنشاء وحدة للمرور في مدينة ميت غمر يأتي تخفيفا للعبء عن كاهل المواطنين

وأوضح محافظ الدقهلية أن إنشاء وحدة للمرور في مدينة ميت غمر يأتي تخفيفا للعبء عن كاهل المواطنين في تلبية احتياجاتهم، وتيسير الحصول على خدمات فحص وترخيص السيارات، ومختلف الخدمات المرورية التي يحتاجها المواطنون.

 

العمل يجري في إنشاء وحدة مرور ميت غمر 

وأكد محافظ الدقهلية أن العمل يجري في إنشاء وحدة مرور ميت غمر حسب الجدول الزمني المحدد للانتهاء من الأعمال، مشيرا إلى أنها وحدة مرور نموذجية تلبي احتياجات أهالي مركز ميت غمر ومحيطها.

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