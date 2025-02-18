الجيزة تطلق منظومة مركبات متحركة لرصد المخالفات (فيديو)

أعلنت محافظة الجيزة عن إطلاق منظومة مركبات متحركة مجهزة تكنولوجيًا لرصد المخالفات المختلفة في الشوارع والميادين، بما يشمل تجمعات القمامة والمخلفات، الإشغالات، ومخالفات المباني، وتهدف المنظومة إلى تعزيز جهود الرقابة الميدانية وتحسين مستوى النظافة والنظام العام في مختلف أحياء ومدن المحافظة.

آلية عمل المنظومة

وتعتمد المركبات المتحركة على أحدث التقنيات لمراقبة المخالفات وإرسال التقارير الفورية إلى المركز المتخصص في النقل الميداني، الموجود في المبنى الجديد لديوان عام محافظة الجيزة بميدان سفنكس بالمهندسين.

ويتم التعامل مع المخالفات بشكل فوري من خلال التنسيق مع الأحياء، المدن، هيئة النظافة، وكافة الجهات المختصة لضمان استجابة سريعة وفعالة.

التواصل وتقديم الشكاوى

وتحرص محافظة الجيزة على إشراك المواطنين في تحسين الخدمات، حيث تستمر في استقبال الشكاوى والمقترحات عبر الأرقام التالية:

📞 3365046 - 33465048

📱 رقم الواتساب: 01016050453

وتدعو المحافظة جميع المواطنين إلى الإبلاغ عن أي مخالفات للمساهمة في تطوير مستوى النظافة والنظام العام، بما ينعكس إيجابيًا على جودة الحياة في محافظة الجيزة.

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