"اشتغالة" و"هرم واحد كفاية" في حلقة نقاشية بمكتبة المستقبل

تنظم مكتبة المستقبل العامة في الساعة الخامسة من مساء غد الجمعة، ندوة لعرض الفيلمين الروائيين "هرم واحد كفاية" سيناريو عبد الفتاح البلتاجي وفيلم "اشتغالة" سيناريو أحمد العرابي والفيلمين من إخراج حمدي السيد.

يعقب العرض حلقة نقاشية مع الدكتور سامح توفيق، ناقد سينمائي وأستاذ في الدراسات السينمائية، وأحمد العرابي مخرج سينمائي وكاتب، ويعد النسخة ويضبط الترجمة محمد عصام بحضور صناع الفيلمين

وتدور االاحداث في إطار كوميدي ساخر لمجموعة من الظواهر الاجتماعية التي انتشرت حديثا في المجتمع المصري، وأهمها ظاهرة الكذب والخداع بين الناس

يذكر أن الفنان حمدي السيد عضو في فرقة ستديو الممثل مع النجم محمد صبحي وقدم معه الكثير من الأعمال التليفزيونية والمسرحية، وكانت آخر مشاركاته في مسرحية "نجوم الظهر" مجسدا دور سلكاوي المدير المالي بإحدي القنوات الفضائية الخاصة.

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