"اشتغالة" و"هرم واحد كفاية" في حلقة نقاشية بمكتبة المستقبل
تنظم مكتبة المستقبل العامة في الساعة الخامسة من مساء غد الجمعة، ندوة لعرض الفيلمين الروائيين "هرم واحد كفاية" سيناريو عبد الفتاح البلتاجي وفيلم "اشتغالة" سيناريو أحمد العرابي والفيلمين من إخراج حمدي السيد.
يعقب العرض حلقة نقاشية مع الدكتور سامح توفيق، ناقد سينمائي وأستاذ في الدراسات السينمائية، وأحمد العرابي مخرج سينمائي وكاتب، ويعد النسخة ويضبط الترجمة محمد عصام بحضور صناع الفيلمين
وتدور االاحداث في إطار كوميدي ساخر لمجموعة من الظواهر الاجتماعية التي انتشرت حديثا في المجتمع المصري، وأهمها ظاهرة الكذب والخداع بين الناس
يذكر أن الفنان حمدي السيد عضو في فرقة ستديو الممثل مع النجم محمد صبحي وقدم معه الكثير من الأعمال التليفزيونية والمسرحية، وكانت آخر مشاركاته في مسرحية "نجوم الظهر" مجسدا دور سلكاوي المدير المالي بإحدي القنوات الفضائية الخاصة.
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