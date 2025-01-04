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ثقافة وفنون

في ذكرى ميلاده، معرض لكتب جبران خليل جبران بمكتبة المستقبل

مكتبة المستقبل، فيتو
مكتبة المستقبل، فيتو

تنظم مكتبة المستقبل العامة ظهر بعد غد الاثنين الموافق 6 يناير الجاري، معرض يضم كتب ودواوين شعرية للشاعر جبران خليل جبران، والذى يعد واحدًا من رواد النهضة في المنطقة العربية، ومن كبار الأدباء الرمزيين، وذلك بمناسبة ذكرى ميلاده والتى تحل يوم السادس من يناير من كل عام، ويأتى المعرض لتعريف الأجيال الحالية بالرواد العرب الذين أثروا العالم بإنجازاتهم وتفردهم في شتى المجلات الأدبية والثقافية.

جبران خليل جبران 

وجبران خليل جبران شاعر وقاص وفنان، وأديب لبناني، ولد في بلدة بشري بشمال لبنان عام 1883، لعائلة مارونية فقيرة. سافر منذ صغره مع عائلته إلى الولايات المتحدة عام 1895، وهناك تفشى داء السل في أسرته، فماتوا الواحد تلو الآخر، وعلى إثر ذلك عانى جبران معاناة نفسية ومادية كبيرة، إلى أن تعرف على سيدة تدعى ماري هاسكل؛ حيث أعجبت بفنه فتبنته ومنحته الكثير من مالها وعطفها.
 
التف حول جبران العديد من الأدباء والشعراء السوريين واللبنانيين، كميخائيل نعيمة، وعبد المسيح حداد، ونسيب عريضة، وأنشئوا معا ما سموه «الرابطة القلمية»، التي أرادوا من خلالها تجديد الأدب العربي وإخراجه من مستنقعه الآسن، وقد أسست هذه الرابطة في منزله عام 1920، وانتخبوه عميدا لها. 

وتوفي جبران خليل جبران في نيويورك عام 1931، بسبب مرض السل وتليف أصاب الكبد، وقد تمنى جبران أن يدفن في لبنان، وتحققت له أمنيته عام 1932؛ حيث نقل رفاته إليها، ودفن هناك فيما يعرف الآن باسم متحف جبران. 

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مكتبة المستقبل جبران خليل جبران مكتبة المستقبل العامة ذكرى ميلادة
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