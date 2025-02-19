عائلة بيباس والأسير عوديد ليفشتس، القسام تكشف هوية جثامين الأسرى المقرر تسليمهم الخميس

كشف أبو عبيدة، المتحدث باسم القسام، الجناح العسكري لحركة حماس، عن هوية جثامين الأسرى التي سيتم تسليمها غدًا الخميس.

أبو عبيد يكشف هوية جثامين الأسرى المقرر الإفراج عنهم

وقال أبو عبيدة، عبر منصة تليجرام، إنه سيتم تسليم جثامين عائلة بيباس وجثمان الأسير عوديد ليفشتس.

وأضاف أبو عبيدة، أن جميع هؤلاء كانوا جميعًا على قيد الحياة قبل أن يتم قصف أماكن احتجازهم من قبل طائرات الاحتلال بشكل متعمد.

وكان رئيس حركة حماس في غزة خليل الحية، قد أعلن تسليم الاحتلال جثث أربع أسرى إسرائيليين الخميس المقبل.

خليل الحية يعلن تسليم 4 جثامين

وقال خليل الحية، وهو رئيس الوفد المفاوض للحركة، "قررنا تسليم 4 من جثامين أسرى الاحتلال يوم الخميس 20 فبراير الجاري، ومن بينهم جثامين عائلة بيباس، على أن يفرج العدو يوم السبت 22 فبراير عمن يقابلهم من أسرانا حسب الاتفاق".

وبحسب رئيس حركة حماس في غزة، يستكمل تسليم باقي الجثامين المتفق عليهم في المرحلة الأولى الأسبوع السادس.

وأشار الحية، إلى الإفراج يوم السبت المقبل، عمن تبقى من أسرى الاحتلال الأحياء، المتفق على إطلاق سراحهم في المرحلة الأولى، وعددهم 6 ومن بينهم الأسيران: هشام السيد وأڤيرا منغستو، على أن يفرج الاحتلال عمن يقابلهم من الأسرى الفلسطينيين حسب الاتفاق.

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