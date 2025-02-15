السبت 15 فبراير 2025
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خارج الحدود

الاحتلال يقتحم منزل أسير محرر لمنع أسرته من الاحتفال

جيش الاحتلال
جيش الاحتلال

 اقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي منزل الأسير المحرر نائل عبيد من بلدة العيساوية في القدس لمنع ذويه من الاحتفال بخروجه.

أعلام مصر والسعودية ترفرف على منصة تسليم الأسرى الإسرائيليين

رفع عناصر كتائب القسام الذراع العسكري لحركة حماس أعلام مصر والسعودية، خلال عملية تسليم الأسرى الاسرائيليين، اعترافا بالجهود التي بذلتها الدولين في التوصل إلى اتفاق تبادل الأسرى.

 

الجيش الإسرائيلي يعلن تسلم الرهائن الثلاثة بعد إطلاق سراحهم

أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي، عن  تسلم الرهائن الثلاثة بعد إطلاق سراحهم من قبل حركتي حماس والجهاد.

 

يصحة جيدة، الصليب الأحمر يتسليم ثلاثة أسرى إسرائيليين في خان يونس

في مشهد لافت، سلّمت كتائب القسام، الذراع العسكري لحركة حماس، ثلاثة أسرى إسرائيليين إلى الصليب الأحمر الدولي في خان يونس جنوبي قطاع غزة، وسط إجراءات أمنية ورسائل رمزية قوية. 

 

وظهر الأسرى على منصة التسليم بصحة جيدة، حيث طالبوا الحكومة الإسرائيلية بعدم عرقلة صفقة التبادل والمضي قدمًا في إتمامها. 

 

وفي سياق استعراض للقوة، ظهر مقاتلو القسام مرتدين زيًا يحاكي الزي العسكري لجيش الاحتلال الإسرائيلي، ويحملون أسلحة تم اغتنامها خلال هجوم 7 أكتوبر. 

 

ووصلت مركبات القسام التي تقل الأسرى إلى موقع التسليم، قبل أن يتم التوقيع رسميًا من قبل الصليب الأحمر على استلامهم، مما يمهد لاستكمال إجراءات التبادل بين الطرفين.

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الاحتلال أسير محرر القدس الأسير المحرر نائل عبيد بلدة العيساوية
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