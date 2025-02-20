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خارج الحدود

اكتشاف نفق بين المغرب وإسبانيا لتهريب المخدرات (صور)

نفق التهريب، فيتو
نفق التهريب، فيتو

أعلنت الشرطة الإسبانية اكتشاف نفق سري يمتد بين الأراضي المغربية وجيب سبتة الإسباني، يرجح أنه كان يستخدم لتهريب الحشيش.

تهريب المخدرات بين المغرب وأسبانيا

وأوضحت السلطات أن النفق، الذي يبلغ طوله عشرات الأمتار ويمتد على عمق 12 مترا تحت الأرض، تم العثور عليه خلال تفتيش مستودع في منطقة صناعية داخل سبتة.

ووفق بيان الحرس المدني الإسباني، فإن النفق "ضيق ومدعم بالخشب"، ما يشير إلى احتمال استخدامه لنقل المخدرات بين البلدين.

طول النفق لا يقل عن 50 مترا

وذكرت وسائل إعلام إسبانية أن طول النفق لا يقل عن 50 مترا، وقد يكون أطول من ذلك، حيث لم يتم تحديد نقطة نهايته بدقة بعد.

وجاء هذا الاكتشاف ضمن حملة أمنية تستهدف عصابات إجرامية متورطة في تهريب المخدرات إلى  إسبانيا باستخدام الشاحنات.

 ضبط ستة آلاف كيلوجرام من المخدرات

وأسفرت العملية، التي استمرت ثلاثة أسابيع، عن اعتقال 14 شخصا، بينهم شرطيان، إضافة إلى ضبط ستة آلاف كيلوجرام من المخدرات.

 

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