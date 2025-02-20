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الشباب والرياضة بالأقصر تدشن ندوة عن الابتزاز الإلكتروني لأعضاء نادي الفتاة والمرأة

أثناء الفعاليات ,
أثناء الفعاليات , فيتو

دشنت مديرية الشباب والرياضة بالأقصر ندوة حول الابتزاز الإلكتروني لأعضاء نادي الفتاة والمرأة بمركز شباب الزمامي، وحاضر في اللقاء أمل النوبي  والشيخ  علاء عبود والذى تناول توعية الشباب بماهية الابتزاز الإلكتروني والذي يعتبر تهديد متزايد في عصر التكنولوجيا، حيث يُستخدم الإنترنت أو الوسائل الرقمية لتهديد الأفراد أو الشركات للحصول على مكاسب مالية أو معلومات حساسة.

ندوة عن الابتزاز الإلكتروني في الأقصر 

شملت الندوة التطرق إلى عدة محاور خلال هذا اللقاء منها مفهوم الابتزاز الإلكتروني وأبعاده وأسباب انتشاره وآثاره السلبية على الضحية، وصولًا إلى كيفية مواجهته، كما تم فتح باب الحوار مع الشباب المشارك للإجابة على جميع الأسئلة الخاصة بمواجهتهم لهذه الظاهرة وظاهرة المراهنات الالكترونية وحمايتهم من تلك الظواهر الاجتماعية السلبية المنتشرة داخل المجتمع المصري.

ومن جانبه  قال صلاح رشوان مدير مديرية الشباب والرياضة أن هذه اللقاءات تأتي  في إطار حرص وزارة الشباب والرياضة  على تقديم الوعي والدعم للشباب، لمواجهة كافة الظواهر السلبية المتعلقة بمواقع التواصل الإلكتروني ومخاطرها وطرق التصدي لها.

يأتى ذلك تحت رعاية الدكتور  أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة  والمهندس عبدالمطلب عمارة  محافظ الأقصر، وإشراف الدكتور محمد عبدالوهاب وكيل المديرية للرياضة وجيهان عبده مدير إدارة خدمات الشباب وتنسيق أحمد فراج مدير إدارة شباب القرنة.

 

 

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