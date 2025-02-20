الخميس 20 فبراير 2025
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سياسة

خبير: مصر تؤكد رفضها لتهجير الفلسطينيين رغم التهديدات الأمريكية بقطع المساعدات

غزة،فيتو
غزة،فيتو

قال الدكتور احمد فؤاد انور،استاذ العبري بكليه الاداب جامعه الاسكندريه  والمتخصص في ملف الصراع العربي الاسرائيلي، رغم المراوغه الامريكيه والتلويح استخدام المساعدات الامريكيه لمصر والاردن كوسيلة ضغط لقبول تهجير الفلسطنيين للدول المجاوره الا انه في كل الاحوال الموقف المصري صامت ولا يقبل الابتزاز خاصه اذا كانت المعونات الامريكيه مرتبطه باتفاقية كامب ديفيد للسلام بين مصر واسرائيل فكانت هذه المعاناه بمثابة حافز وتشجيع للدولتين على  السلام  في منطقه الشرق الاوسط 

 

الشركات الامريكية المستفيد الاكبر بالمعونات 

 

واكد فى تصريح لفيتو ان المساعدات الامريكية لا تدخل الخزانة المصرية وانما مساعدات فى صورة سلاح ومشروعات تنفذها الشركات الامريكية بمعنى ان المستفيد من المعونات هى الولايات المتحدة الامريكية وبالتالي في حاله وقف المعونات وانهيار اتفاقيه كامب ديفيد والاتجاه في المنطقه الى زياده التسليح فان  الولايات المتحده الامريكيه ستتحمل اضعاف المعونات 

 


 

لدينا التزامات بالامن القومي المصري ولا نقبل بتصفيه القضيه الفلسطينيه 

 

وواصل  الدكتور احمد فؤاد حديثة قائلا نحن لدينا التزامات بالامن القومي المصري ولا نقبل بتصفيه القضيه الفلسطينيه او الاضرار بالامن القومي العربي او قبول تصريحات  ترامب المتخبطه وبالتالي يجب ان نضع في الحسبان اتخاذ اجراءات عقابية  ضد مصر وهي مرفوضه بالطبع واذا كان الابتزاز الاعلامي من جانب الولايات المتحده الامريكيه ضدبعض  الدول عن طريق حقوق الانسان وغيرها الا ان الواقع العملى اثبت ان الولايات المتحده الامريكيه تكيل الامور يميكاليين ولا تحترم حقوق الانسان حقوق الانسان بدليل المجازر التي ارتكابها الكيان الصهيوني ضد ابناء الشعب الفلسطيني في قطاع غزه دون ان تتحرك

 

تراجع ترامب عن مخطط التهجير 

وتابع ان مصر كانت تدارك هذا الامر فبدات مبكرا الاعتماد على  تنويع مصادر السلاح والاتجاه الى تصفيه الارهاب الى جانب التوعيه عن طريق الجهات الاعلاميه بتلك المخططات ضد كل الدول العربيه والاسلاميه التى عليها ان  تتخذ نفس الخطوات خاصه ترامب شخصية  شخصيه مشوشه الاولويه لديه مصلحه الاداره الامريكيه لو التضحيه بنتنياهو  اذا تعرضت مصلحته  ولكن يجب ان نضع في الحسبان العقوبات الاقتصاديه على مصر ستكون وساما على صدر مصر واقصى  ما يمكن ان يقوم به ترامب هو اقتطاع جزء من المعونه لكن الاغلب ان يتراجع عن مخطط التهجير وتجنب الاصطدام بمصر خاصه اذا كانت اتفاقيه كامب ديفيد على المحك

 

اوراق الضغط العربية 

 

واضاف  نعم العرب لديهم اوراق ضغط حتى وان كانت غير واضحة لكن الفلسطنيين هم اصحاب الارض ولن يتنازلوا عنها رغم المغريات الامريكيه وهناك ورق الضغط اخرى يمكن للعرب استخدامها وهي تقويه العلاقات بالدول  العضوة في مجلس الامن والوقت قد حان فكره التكوين جيش عربي لان المقصود ليس غزه وانما  الاردن ومصر والسعوديه فترامب اساء لسياده الدولوهذا  مبدا لا يمكن قبوله لدينا

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ترامب المساعدات الأمريكية مصر الأردن تهجير الفلسطنيين

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