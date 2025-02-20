محافظ الأقصر يفتتح معرض أهلًا رمضان في إسنا (صور)

افتتح المهندس عبد المطلب عمارة، محافظ الأقصر، يرافقه الدكتور هشام أبو زيد نائب المحافظ، معرض " أهلًا رمضان " بالسوق الحضري بشارع الراعي المتفرع من شارع أحمد عرابي بمدينة إسنا.

معارض اهلا رمضان 2025

ويضم المعرض نحو 10 "بايكات" بالإضافة إلى السوق الملحق حيث يتم بيع كافة السلع الأساسية من سكر وزيت وأرز ومكرونة وبقوليات ونحوها بالإضافة إلى مستلزمات رمضان، بتخفيضات تتراوح من 20 إلى 30%، وخلال افتتاحه للمعرض وجه المحافظ بالتوسع في إقامة معارض أهلًا رمضان لتشمل كافة مدن المحافظة لتوفير السلع بأسعار مخفضة للمواطنين وتخفيف كاهل العناء عنهم.

وأكد الدكتور تامر صلاح مختار وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية بالأقصر بأنه تم افتتاح معرض أهلا رمضان في مدينة الأقصر ومدينة طيبة الجديدة وسيتم افتتاح عدد من المعارض بالتعاون مع الغرفة التجارية بالأقصر والشركة القابضة للصناعات الغذائية خلال الفترة القادمة بمختلف مدن المحافظة تنفيذًا لتوجيهات وزير التموين الدكتور شريف فاروق ومحافظ الأقصر المهندس عبد المطلب عمارة، وتهدف هذه المعارض إلى توفير السلع الأساسية بأسعار مخفضة لتلبية احتياجات المواطنين خلال شهر رمضان المبارك.

ولفت وكيل تموين الأقصر إلى توفير كميات كبيرة من اللحوم البلدية الحمراء، اللحوم المجمدة، والدواجن بأسعار تنافسية، بالإضافة إلى تشكيلة واسعة من السلع الغذائية والرمضانية مثل التمور، المكسرات، وكافة السلع الغذائية للشهر الكريم لضمان تلبية كافة احتياجات الأسر خلال الشهر الكريم.

كما أشار إلى اشتراك عدد من أصحاب مشروع جمعيتي في مبادرة أهلا رمضان بالإضافة إلى السلاسل التجارية الكبرى، حيث قامت تلك السلاسل بتخصيص" بايكات " تحمل لافتة مبادرة أهلا رمضان لتقديم جميع السلع الرمضانية بأسعار مخفضة للمواطنين.

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