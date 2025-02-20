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سياسة

البابا تواضروس يترأس قداس سيامة 19 كاهنا للخدمة بالقاهرة وإفريقيا وأمريكا

البابا تواضروس يترأس
البابا تواضروس يترأس قداس سيامة 19 كاهنا للخدمة

ترأس قداسة البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، صباح اليوم، القداس الإلهي بالكاتدرائية المرقسية بالعباسية، حيث قام بسيامة 19 كاهنًا جديدًا للخدمة في كنائس القاهرة، إفريقيا، وأمريكا.
 وخلال عظته في القداس، أكد قداسة البابا تواضروس الثاني على قدسية الكهنوت وأهمية الالتزام بسلوكيات تليق بهذه المسؤولية الروحية، قائلًا: "للكهنوت هيبة وكرامة، وحياة وسلوكيات تليق به، لذا فاحذر من الاستهانة بكرامة الكهنوت في كلامك ومعاملاتك وعلاقاتك."

شهد القداس حضور لفيف من الآباء أساقفة وكهنة الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، إلى جانب أسر الكهنة الجدد وأبناء الكنيسة، الذين احتفلوا بهذه المناسبة الروحية المميزة.

البابا تواضروس يتعرف على أنشطة مجلس كنائس الشرق الأوسط

استقبل قداسة البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية في المقر البابوي بالقاهرة، الدكتور ميشال عبس الأمين العام لمجلس كنائس الشرق الأوسط، وبرفقته القس رفعت فكري الأمين العام المشارك للمجلس، والسيدة ليَّا معماري منسق دائرة التواصل والإعلام بالمجلس، والدكتور جرجس صالح الأمين العام الفخري للمجلس.

أنشطة مجلس كنائس الشرق الأوسط

وقال القمص موسى إبراهيم المتحدث الرسمي باسم الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، إنه دار حوار بين قداسة البابا تواضروس الثاني، والأمين العام لمجلس كنائس الشرق الأوسط، حول أنشطة المجلس خلال الفترة الماضية.

حضر اللقاء الراهب القس عمانوئيل المحرقي مدير مكتب قداسة البابا تواضروس الثاني، والشماس چوزيف رضا شماس قداسة البابا تواضروس الثاني، والمهندس رامي رزق من سكرتارية قداسة البابا تواضروس.

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