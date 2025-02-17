الإثنين 17 فبراير 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

سياسة

البابا تواضروس الثاني يفتتح سيمنار الرهبنة القبطية بوادي النطرون

البابا تواضروس
البابا تواضروس

افتتح قداسة البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، فعاليات سيمنار الرهبنة القبطية بمركز لوجوس في دير القديس الأنبا بيشوي بوادي النطرون.

 

القديس الأنبا أنطونيوس

يستمر سيمنار الرهبنة القبطية لمدة سبعة أيام، بمشاركة نيافة الأنبا دانيال الأنبا بولا، أسقف ورئيس دير القديس الأنبا بولا بالبحر الأحمر ومقرر اللجنة المجمعية للرهبنة وشؤون الأديرة، إلى جانب رؤساء الأديرة القبطية ووفود من الآباء الرهبان الممثلين عن الأديرة العامرة.


واستهل قداسة البابا تواضروس الثاني السيمنار بإلقاء المحاضرة الافتتاحية بعنوان "الكتاب المقدس في حياة القديس الأنبا أنطونيوس"، حيث ألقى الضوء على دور الكتاب المقدس في تشكيل الحياة الروحية للرهبان.

ويركز سيمنار هذا العام على دراسة "رسائل القديس الأنبا أنطونيوس"، بينما تتناول ورش العمل مناقشة مجموعة من الوصايا والمبادئ الرهبانية المستوحاة من رسائل القديس بولس الرسول، بهدف تعزيز الروحانية وتعميق القيم الرهبانية الأصيلة.

تُعد هذه الفعالية فرصة لتبادل الخبرات الروحية وتعزيز التواصل بين الأديرة، بما يسهم في الحفاظ على تراث الرهبنة القبطية العريق وتطوير الحياة الرهبانية بما يتناسب مع متطلبات العصر.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

الانبا انطونيوس القديس الانبا انطونيوس البابا تواضروس الثاني سيمنار الرهبنة سيمنار الرهبنة القبطية الرهبنة القبطية البابا تواضروس دير القديس الانبا بيشوي

الأكثر قراءة

لوحة توربينات سد النهضة تكشف نوايا إثيوبيا الزائفة، وخبير: أديس أبابا تتعمد تقليل التدفق

لأول مرة، بقرار جمهوري تعيين نائبا لرئيس جهاز الإحصاء

صفحة "سفاح المعمورة" تثير الاستغراب بمنشورات دينية وحكم ومواعظ وشهادات تقدير (صور)

الدوري المصري، سيراميكا يتقدم 2-1 على إنبي في الشوط الأول

بيسيرو يحسم موقفه من رحيل زيزو عن الزمالك

السيسي لرئيس أباتشي الأمريكية: نقدر حجم أنشطة واستثمارات الشركة في مصر

بمشاركة بن شرقي ومعلول، الأهلي يبدأ استعداداته لمواجهة الزمالك (صور)

إصابة 27 طالبًا ومعلمًا باختناق بسبب انبعاث روائح كريهة بالشرقية، والتعليم ترد

منوعات

المزيد

حصيلة صادمة لضحايا القاتل الصامت بالأردن

ثعلب يعطل نظام الأذان في أحد المساجد بتركيا

لحظة اغتيال إمام جامع في جنوب أفريقيا بعد إشرافه على زواج المثليين بالمسجد (فيديو)

ابنة إيلون ماسك تتعرف على أخيها الجديد من خلال Reddit

المزيد

خدمات

المزيد

تعرف على سعر سلندرات الألومنيوم اليوم الإثنين

آخر تطورات سعر النحاس اليوم الإثنين

أحدث أسعار القصدير اليوم الإثنين

سعر كيلو الأرز اليوم الإثنين في الأسواق

المزيد

انفوجراف

احتياطات الذهب في الدول العربية حتى 2024 (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

تفسير رؤية البطيخ في المنام وعلاقته بالثروة والصحة والسعادة

هل ورد عن النبي دعاء نية الصيام في رمضان؟

أهل غزة منهم، علي جمعة يكشف الفئات الأكثر استحقاقًا للصدقة

المزيد
الجريدة الرسمية