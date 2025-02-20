البابا تواضروس يتعرف على أنشطة مجلس كنائس الشرق الأوسط

استقبل قداسة البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية في المقر البابوي بالقاهرة، الدكتور ميشال عبس الأمين العام لمجلس كنائس الشرق الأوسط، وبرفقته القس رفعت فكري الأمين العام المشارك للمجلس، وليَّا معماري منسق دائرة التواصل والإعلام بالمجلس، والدكتور جرجس صالح الأمين العام الفخري للمجلس.

أنشطة مجلس كنائس الشرق الأوسط

وقال القمص موسى إبراهيم المتحدث الرسمي باسم الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، إنه دار حوار بين قداسة البابا تواضروس الثاني، والأمين العام لمجلس كنائس الشرق الأوسط، حول أنشطة المجلس خلال الفترة الماضية.

حضر اللقاء الراهب القس عمانوئيل المحرقي مدير مكتب قداسة البابا تواضروس الثاني، والشماس چوزيف رضا شماس قداسة البابا تواضروس الثاني، والمهندس رامي رزق من سكرتارية قداسة البابا تواضروس.

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