قررت وزارة الداخلية، منح زيارتين استثنائيتين لنزلاء مراكز الإصلاح والتأهيل بمناسبة حلول شهر رمضان المعظم.

منح زيارتين استثنائيتين لنزلاء مراكز الإصلاح والتأهيل

يأتى ذلك حرصًا من وزارة الداخلية على تقديم كافة أوجه الدعم والرعاية لنزلاء مراكز الإصلاح والتأهيل وإتاحة الفرصة لهم للقاء ذويهم بمختلف المناسبات فقد تقرر منح جميع النزلاء (زيارتين إستثنائيتين) خلال شهر رمضان إبتهاجًا بهذه المناسبة.

وفى إطار حرص وزارة الداخلية على إعلاء قيم حقوق الإنسان، وتطبيق السياسة العقابية بمنهجها الحديث، وتوفير أوجه الرعاية المختلفة للنزلاء.

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