حبس المتهمين بسرقة 3 كيلو ذهب و9 ملايين جنيه من جواهرجي ببنها

أمرت النيابة العامة بحبس 9 أشخاص 4 أيام على ذمة التحقيقات بتهمة سرقة 3 كيلو ذهب و9 ملايين جنيه، من صاحب محل مصوغات ذهبية بـمدينة بنها.

سرقة 3 كيلو ذهب و9 ملايين جنيه من صاحب محل مصوغات ذهبية

وكان قسم شرطة ثان بنها بمديرية أمن القليوبية تلقى بلاغًا من (مالك محل مصوغات ذهبية بالقاهرة "مصاب بطلق ناري بالقدم اليمنى"، عاملان بالمحل - مقيمين بدائرة مركز شرطة قطور بالغربية)؛ بأنه حال عودتهم من محل عملهم مستقلين سيارة ملاكى قيادة أحدهم، وأثناء سيرهم بدائرة القسم فوجئوا بـ(3 سيارات ملاكى يستقلها مجهولون) قاموا باستيقافهم وتهديدهم بأسلحة نارية وبيضاء ولدى مقاومتهم قام أحدهم بإطلاق عيار ناري محدثًا إصابة مالك المحل وإحداث تلفيات بالسيارة خاصتهم وقاموا بالاستيلاء على (مبلغ مالي "9 ملايين جنيه" – كمية من المشغولات الذهبية وزنت 3 كيلوجرامات) وفروا هاربين.

وأسفرت الجهود عن تحديد وضبط مرتكبى الواقعة (9 أشخاص "لـ 3 منهم معلومات جنائية") وعثر بحوزتهم على (2 بندقية خرطوش – فرد خرطوش – طبنجة – سلاح أبيض – عصا خشبية – 3 سيارة ملاكي) وبمواجهتهم اعترفوا بأنه نظرًا إلى سابقة عمل أحدهم بمحل مجاور لمحل عمل المجنى عليهم وعلمه بقيام مالك المحل بوضع مبالغ مالية ومصوغات ذهبية داخل سيارته لنقلها لمحل إقامته بمحافظة الغربية قاموا بالاتفاق فيما بينهم على إرتكاب الواقعة على النحو المشار إليه، وتم بإرشادهم ضبط (أكثر من 7,5 مليون جنيه من المبلغ المستولى عليه – المشغولات الذهبية المستولى عليها).

وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق التي أصدرت قرارها السابق.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.