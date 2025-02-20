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رياضة

بعد هاتريك السيتي، مبابي ينافس على جائزة جديدة في دوري أبطال أوروبا

مبابي
مبابي

 دوري أبطال أوروبا، كشف الاتحاد الأوروبي لكرة القدم يويفا، عن المرشحين لجائزة أفضل لاعب في الأسبوع بدوري أبطال أوروبا والتي تصدرها كيليان مبابي لاعب ريال مدريد.

 

ورفع الفرنسي كيليان مبابي لاعب ريال مدريد رصيده في جدول ترتيب هدافي دوري أبطال أوروبا بعدما سجل هاتريك لصالح فريقه ريال مدريد، أمام مانشستر سيتي، خلال مباراتهما بدوري أبطال أوروبا.

المرشحين لجائزة أفضل لاعب 

وينافس مبابي على الفوز بالجائزة كل من فيتينا لاعب باريس سان جيرمان وكوكو راتب بنفيكا البرتغالي ولانج لاعب ايندهوفن.

وفاز ريال مدريد على مانشستر سيتي 3-1 على ملعب "سانتياجو برنابيو" ضمن مباريات إياب ملحق دور الـ 16 لدوري أبطال أوروبا.

ويتصدر سيرهو جيراسي، لاعب بوروسيا دورتموند الألماني، رصيد ترتيب الهدافين بواقع 10 أهداف.

ترتيب هدافي دوري أبطال أوروبا


1 سيرهو جيراسي، بوروسيا دورتموند، 10 أهداف.

2 روبرت ليفاندوفسكي، برشلونة، 9 أهداف.

3 رافينيا، برشلونة، 8 أهداف.

4 إيرلينج هالاند، مانشستر سيتي، 8 أهداف.

5 كيليان مبابي، ريال مدريد، 7 أهداف.

6 فينيسيوس جونيور، ريال مدريد، 7 أهداف.

7 فانجيليس بافليديس، بنفيكا، 7 أهداف.

8 هاري كين، بايرن ميونخ، 7 أهداف.

9 أنطوان جريزمان، أتلتيكو مدريد، 6 أهداف.

10 جوليان ألفاريز، أتلتيكو مدريد، 6 أهداف.

 

واكتمل عقد الفرق المتأهلة للدور ثمن النهائي (دور الـ16)، من دوري أبطال أوروبا للموسم الحالي 2024 /2025.

وتأهل مباشرة إلى الدور ثمن النهائية 8 فرق هي: ليفربول الإنجليزي وبرشلونة الإسباني وأرسنال الإنجليزي وإنتر ميلان الإيطالي وأتلتيكو مدريد الإسباني وبايرن ليفركوزن الألماني وليل الفرنسي وأستون فيلا الإنجليزي.

وعبر الملحق تأهلت فرق، بايرن ميونخ الألماني على حساب سلتيك وبنفيكا البرتغالي على حساب موناكو الفرنسي وكلوب بروج البلجيكي على حساب أتلانتا الإيطالي وفينورد الهولندي على حساب ميلان الإيطالي إلى ثمن النهائي.

كما تأهلت فرق، بروسيا دورتموند الألماني على حساب سبورتنج لشبونة البرتغالي، وريال مدريد الإسباني على حساب مانشستر سيتي الإنجليزي وأيندهوفن الهولندي على حساب يوفنتوس الإيطالي   وباريس سان جيرمان الفرنسي على حساب بريست الفرنسي.

قائمة الفرق المتأهلة لدور الـ16

ليفربول الإنجليزي

برشلونة الإسباني

أرسنال الإنجليزي

إنتر ميلان الإيطالي

أتلتيكو مدريد الإسباني

بايرن ليفركوزن الألماني

ليل الفرنسي

أستون فيلا الإنجليزي

فينورد الهولندي

بايرن ميونخ الألماني

كلوب بروج البلجيكي

بنفيكا البرتغالي

بروسيا دورتموند الألماني

ريال مدريد الإسباني

أيندهوفن الهولندي

باريس سان جيرمان الفرنسي

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