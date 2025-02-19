دوري أبطال أوروبا، التشكيل الرسمي لمباراة يوفنتوس ضد أيندهوفن

دوري أبطال أوروبا، أعلن تياجو موتا، المدير الفني لفريق يوفنتوس الإيطالي التشكيل الرسمي للفريق في مواجهة بي إس في إيندهوفن في إياب الملحق المؤهل لبطولة دوري أبطال أوروبا.

وكان يوفنتوس قد فاز في مباراة الذهاب بنتيجة 2-1 وأيندهوفن، وإليكم تشكيل يوفنتوس: -

تشكيل يوفنتوس ضد أيندهوفن

حراسة المرمى: دي جريجوريو.

خط الدفاع: وياه، جاتي، فيجا، كيلي.

خط الوسط: لوكاتيللي، كوبماينرز، كونسيساو، ماكيني، نيكو جونزاليس.

خط الهجوم: كولو موانى.

إيندهوفن الهولندي، فيتو

تشكيل أيندهوفن أمام يوفنتوس

فيما يدخل ايندهوفن مباراته أمام يوفنتوس بتشكيل مكون من:

حراسة المرمى: والتر بينيتيز.

خط الدفاع: ريتشارد ليدزما، ريان فلامينجو، أوليفييه بوسكالي، ماورو جونيور.

خط الوسط: جيردي شوتن، جوي فيرمان، ايفان بيريسيتش، اسماعيل صيباري، نوا لانج.

خط الهجوم: لوك دي يونج.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.