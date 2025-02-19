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رياضة

دوري أبطال أوروبا، التشكيل الرسمي لمباراة يوفنتوس ضد أيندهوفن

يوفنتوس الإيطالي،
يوفنتوس الإيطالي، فيتو

دوري أبطال أوروبا، أعلن تياجو موتا، المدير الفني لفريق يوفنتوس الإيطالي التشكيل الرسمي للفريق في مواجهة بي إس في إيندهوفن في إياب الملحق المؤهل لبطولة دوري أبطال أوروبا.

وكان يوفنتوس قد فاز في مباراة الذهاب بنتيجة 2-1 وأيندهوفن، وإليكم تشكيل يوفنتوس: -

تشكيل يوفنتوس ضد أيندهوفن

حراسة المرمى:  دي جريجوريو.

خط الدفاع: وياه، جاتي، فيجا، كيلي.

خط الوسط: لوكاتيللي، كوبماينرز، كونسيساو، ماكيني، نيكو جونزاليس.

خط الهجوم: كولو موانى.

إيندهوفن الهولندي، فيتو
إيندهوفن الهولندي، فيتو

تشكيل أيندهوفن أمام يوفنتوس

فيما يدخل ايندهوفن مباراته أمام يوفنتوس بتشكيل مكون من:

 حراسة المرمى: والتر بينيتيز.

خط الدفاع: ريتشارد ليدزما، ريان فلامينجو، أوليفييه بوسكالي، ماورو جونيور.

خط الوسط: جيردي شوتن، جوي فيرمان، ايفان بيريسيتش، اسماعيل صيباري، نوا لانج.

خط الهجوم: لوك دي يونج.

 

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أيندهوفن تياجو موتا دوري ابطال اوروبا يوفنتوس

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