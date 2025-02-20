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رياضة

المرعب بعد الهاتريك، مبابي يعلق على تألقه في ليلة الأبطال

مبابي، فيتو
مبابي، فيتو

علق نجم ريال مدريد كيليان مبابي على تألقه في دوري أبطال أوروبا،  وقيادته الفريق الإسباني لدور الـ16 من البطولة، بعدما سجل ثلاثية رائعة (هاتريك) في شباك مانشستر سيتي الإنجليزي.

وقال مبابي: "كانت ليلة مثالية. أردنا التأهل. تأهل ريال مدريد لدور الـ16 بدوري الأبطال منطقي".

وتابع المهاجم الفرنسي: "نحن أقوياء على ملعبنا ومن الرائع أن نسعد جماهيرنا".

وبعد فوزه 3-2 ذهابا و3-1 إيابا، تخطى ريال مدريد بطل إنجلترا بنتيجة 6-3 في مجموع اللقاءين.

وبأهدافه الثلاثة، رفع مبابي رصيده في هذا الموسم من البطولة القارية إلى 7 أهداف في 10 مباريات، وإلى 27 هدفا في مختلف المسابقات.

كما أن اللاعب المنتقل من باريس سان جرمان الفرنسي، سجل الهاتريك الثالث له في دوري أبطال أوروبا.

ويلعب حامل اللقب الأوروبي، الساعي لتعزيز رقمه القياسي والفوز بالبطولة للمرة 16، في الدور المقبل أمام باير ليفركوزن الألماني، أو جاره أتلتيكو مدريد، علما أن قرعة دور الـ16 تقام الجمعة.

وهذه المرة الأولى التي يخفق فيها المدير الفني جوسيب جوارديولا، في قيادة فريقه للتأهل لثمن النهائي بدوري الأبطال.

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