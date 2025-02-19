بث مباشر، مباراة ريال مدريد ومانشستر سيتي في دوري أبطال أوروبا 2025

مشاهدة مباراة ريال مدريد ومانشستر سيتي في دوري أبطال أوروبا 2025، يحل فريق مانشستر سيتي، بقيادة المدرب بيب جوارديولا، مساء اليوم الأربعاء، ضيفا على نظيره ريال مدريد، في ملعب "سانتياجو برنابيو" في إياب ملحق دور الـ16 من دوري أبطال أوروبا.

بث مباشر مباراة ريال مدريد ومانشستر سيتي في دوري أبطال أوروبا

ويمكن مشاهدة مباراة ريال مدريد ومانشستر سيتي في دوري أبطال أوروبا عبر شبكة قنوات بين سبورت أو عن طريق البقاء على موقع فيتو الإخباري.

بث مباشر، مشاهدة مباراة ريال مدريد ومانشستر سيتي في دوري أبطال أوروبا 2025

تشكيل مانشستر سيتي أمام ريال مدريد في دوري أبطال أوروبا

حراسة المرمى: إيدرسون.

خط الدفاع: ستونز، خوسانوف، روبن دياز، جفارديول.

خط الوسط: نيكو جونزاليس، جوندوجان.

خط الوسط الهجومي: فيل فودين، سافينيو، برناندو سيلفا

خط الهجوم: عمر مرموش

وتواجد النجم المصري عمر مرموش في قائمة مانشستر سيتي المستدعاة لمباراة ريال مدريد الليلة، مع العلم أنه شارك بضع دقائق فقط في لقاء الذهاب الأسبوع الماضي.

وتألق مرموش يوم السبت الماضي ضد نيوكاسل يونايتد في بطولة الدوري الإنجليزي، خلال الجولة 25، وسجل هاتريك.

موعد مباراة ريال مدريد ومانشستر سيتي

تنطلق مباراة ريال مدريد ضد مانشستر سيتي اليوم في دوري أبطال أوروبا في تمام الساعة 10 مساءً بتوقيت القاهرة، 11 بتوقيت السعودية.

ويلتقي المتأهل من ريال مدريد ومانشستر سيتي مع أتلتيكو مدريد الإسباني أو باير ليفركوزن الألماني، في دور الـ16، حسب قرعة يوم الجمعة المقبل. بث مباشر، مشاهدة مباراة ريال مدريد ومانشستر سيتي في دوري أبطال أوروبا 2025

قائمة مانشستر سيتي لمباراة ريال مدريد

حراسة المرمى: إيدرسون - ستيفان أورتيجا - سكوت كارسون

خط الدفاع: جوشكو جفارديول - روبن دياز - جون ستونز - ناثان أكي - عبد القادر خوسانوف - ماتياس نونيز - ريكو لويس.

خط الوسط: ماتيو كوفاسيتش - نيكو جونزاليس - كيفين دي بروين - إلكاي جوندوجان - برناردو سيلفا.

خط الهجوم: جيمس ميكاتي - فيل فودين - جاك جريليش - سافينيو - جيريمي دوكو - إرلينج هالاند - عمر مرموش.

قائمة ريال مدريد لمواجهة مانشستر سيتي

وشهدت قائمة ريال مدريد عودة لوكاس فاسكيز ودافيد ألابا وأنطونيو روديجر، كما شهدت غياب داني كارفخال.

وضمت كلا من:

حراسة المرمى: تيبو كورتوا - لونين - سيرجيو ميستر.

خط الدفاع: دافيد ألابا - لوكاس فاسكيز - فاييخو - فران جارسيا - أنطونيو روديجر - فيرلاند ميندي - راؤول أسينسيو.

خط الوسط: جود بيلينجهام - إدواردو كامافينجا - فيدي فالفيردي - لوكا مودريتش - أوريلين تشواميني - أردا جولر - داني سيبايوس.

خط الهجوم: فينيسيوس جونيور - كيليان مبابي - رودريجو - إندريك - إبراهيم دياز.\

بث مباشر مباراة ريال مدريد ومانشستر سيتي في دوري أبطال أوروبا 2025

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