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اقتصاد

التحليل الفني لمؤشرات البورصة المصرية اليوم الخميس 20 فبراير 2025

التحليل الفنى، فيتو
التحليل الفنى، فيتو

التحليل الفني لمؤشرات البورصة المصرية، تلونت مؤشرات البورصة المصرية بالأخضر خلال حركة التعاملات بالبورصة المصرية بجلسة اليوم الخميس 20 فبراير 2025.

اقرأ التالى: التحليل الفني لمؤشرات البورصة المصرية اليوم 

 

مؤشرات - فيتو 
مؤشرات - فيتو 

حركة المؤشرات بجلسة اليوم بسوق المال

  • ارتفع مؤشر "إيجى إكس 30" بنسبة 0.2% عند مستوى 30937 نقطة
  • صعد مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة "إيجى إكس 70 متساوى الأوزان بنسبة 0.38%  عند مستوى 8626 نقطة
  • صعد مؤشر "إيجى إكس 100 متساوى الأوزان" بنسبة 0.29%  عند مستوى 11848 نقطة
  • وقفز  مؤشر الشريعة الإسلامية بنسبة 0.42%  عند مستوى 3219 نقاط.

 

التحليل الفني للمؤشر الرئيسي EGX30 

خلال نهاية جلسات التداول الماضية، تمكنت القوة الشرائية من الحفاظ على تقدمها الأمر الذي مهد الطريق في أن يشهد مؤشر البورصة المصرية الرئيسي ارتدادًا آخرًا، حيث أغلق تعاملاته عند مستوى الـ 29902 نقطة، وبالتالي، تستمر الرؤية الفنية الإيجابية حول السوق وهي إستمرار حركة الارتداد على المدى القريب الأجل القصير جدًا" صوب منطقة المقاومة الرئيسية والهامة الكامنة بين الـ 30800 - 30950 نقطة.

الجدير بالذكر، أن أول إشارة إيجابية تتحقق باختراق منطقة الـ 30500 نقطة مصحوبًا باستمرار التحسن في مؤشرات صحة وجودة السوق مع زيادة في نسبية أحجام التداول، ومما سبق، فإنه في حالة حدوث الاختراق المرجح أعلى من منطقة الـ 30950 نقطة خلال جلسة تداولات اليوم سيمهد ذلك الطريق لمستثمري المدى القريب "الأجل القصير جدًا بفتح مراكز مضاربة جديدة بغرض المتاجرة السريعة فقط.  

 

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التحليل الفني لمؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة EGX70 

يستمر ظهور القوة الشرائية الأمر الذي دفع مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة أن يشهد إرتدادًا آخرًا على المدى القريب "الأجل القصير"، وفي الوقت الراهن، لا يزال المؤشر عرضة لأن يشهد المزيد من الإرتداد ليعاود إختبار منطقة المقاومة الأولى والكامنة حول الـ 8626 نقطة وذلك في حالة حفاظ القوة الشرائية على تقدمها خلال جلسات تداول الأسبوع الحالي، والجدير بالذكر إنه في حالة حدوث أي اختراق أعلى من منطقة المقاومة سابقة الذكر سيمهد ذلك الطريق في أن يستهدف المؤشر منطقة المقاومة الرئيسية والكامنة عند الـ 9000 نقطة مرة أخرى.

 

علاوة على ذلك، تظل منطقة المقاومة الأخيرة أيضًا هي النقطة الحاسمة استمرار الاتجاه الصاعد على الأجل القصير، ومما سبق، نوصي المستثمرين بمراقبة تحركات السوق عن كتب عند إختبار منطقة المقاومة الكامنة عند الـ 9000 نقطة لمعرفة ما إذا كانت القوة الشرائية ستنجح في إختراق تلك المنطقة الرئيسية أم لا علاوة على ذلك، فإن تأكيد الإختراق سيولد إشارة بالمتاجرة على الأجل القصير حيث ننصح المستثمرين بفتح مراكز مضاربية على المدى القريب الأجل القصير جدًا مع وضع حد الإيقاف الوقائي بشكل صارم أدنى من منطقة الدعم الرئيسية. 

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مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة إيجي إكس 70 متساوي الأوزان مؤشر الشركات مؤشر الرئيسي EGX30 مؤشر البورصة المصرية مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسط مؤشر إيجي إكس 100 مؤشر إيجي إكس 30 مؤشر إيجي إكس 100 متساوي الأوزان

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