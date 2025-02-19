الأربعاء 19 فبراير 2025
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خارج الحدود

نتنياهو يهاجم فريق التفاوض الإسرائيلي

نتنياهو، فيتو
نتنياهو، فيتو

زعم  مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو أن حديث جهات في فريق التفاوض عن أن حركة حماس هي من بادرت بتقديم موعد دفعة الإفراج "سخافة وترديد لدعايتها".

نتنياهو يهاجم فريق التفاوض الإسرائيلي 

وادعى مكتب نتنياهو  أن التفاهمات التي تم التوصل إليها كانت نتيجة لموقف نتنياهو الحازم والتحذير الذي صدر عن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب.

وفي السياق ذاته قال زعيم حزب "معسكر الدولة" الإسرائيلي المعارض بيني جانتس: "إن رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو يفككنا من الداخل ويضعفنا بمجرد مهاجمته قادة الأجهزة الأمنية".

جانتس يتهم نتنياهو بتفكيك إسرائيل 

واتهم  جانتس نتنياهو بتفكيك الدولة من الداخل وإضعافها، وذلك من خلال مهاجمته لقادة الأجهزة الأمنية. 

وجاءت هذه التصريحات في سياق انتقادات جانتس لسياسات نتنياهو الداخلية وتأثيرها السلبي على تماسك دولة الاحتلال ومؤسساتها الأمنية.

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جانتس يتهم نتنياهو بتفكيك إسرائيل من الداخل

يُذكر أن هذه ليست المرة الأولى التي يوجه فيها جانتس انتقادات لنتنياهو؛ ففي ديسمبر 2024، اتهمه بتخريب مفاوضات صفقة تبادل الأسرى مع حركة حماس، محذرًا من أن إسرائيل في "وضع حساس" يتطلب الحذر في التصريحات والإجراءات.

توترات سياسية في إسرائيل 

كما حذر جانتس  من أن سياسات نتنياهو قد تقود البلاد إلى "حرب أهلية"، متهمًا إياه بقيادة "انقلاب" يهدف إلى استغلال الأغلبية البرلمانية لتمرير تغييرات جذرية في جهاز القضاء الإسرائيلي.

وتأتي هذه التصريحات في ظل تصاعد التوترات السياسية داخل إسرائيل، حيث يواجه نتنياهو انتقادات متزايدة من المعارضة وبعض أعضاء الائتلاف الحكومي بشأن سياساته الداخلية والخارجية.

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نتنياهو حماس ترامب إسرائيل

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