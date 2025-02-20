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إصابة شخصين في حادث تصادم علي الطريق الزراعي بالقليوبية

حادث تصادم بالطريق
حادث تصادم بالطريق الزراعي بالقليوبية،فيتو

 أصيب شخصين، اليوم الخميس، في حادث تصادم 3 سيارات، أعلى كوبري قها بطريق "القاهرة - الإسكندرية" الزراعي في محافظة القليوبية، وجرى نقل المصابين إلى مستشفى قها، وتولت الجهات المعنية التحقيق.

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حادث تصادم 3 سيارات بالطريق الزراعي بالقليوبية 

 انتقلت أجهزة المرور، لرفع آثار الحادث على جانبي الطريق والعمل على عودة الحركة المرورية لطبيعتها بعد توقفها لساعات.

تلقت مديرية أمن القليوبية إخطارًا من غرفة عمليات النجدة بالقليوبية، بوقوع حادث تصادم 3 سيارات، أعلى كوبري قها بالطريق الزراعي بالقليوبية.

انتقلت اجهزة الأمن إلى مكان البلاغ وجرى الدفع بسيارات إسعاف للتعامل مع الحالات وأسفر الحادث عن إصابة شخصين، هم "مصطفى ع " 38 عاما، و"حنان م 23 عاما، وجاري رفع آثار التصادم وإعادة تسيير الحركة المرورية، وجرى تحرير محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة فتولت التحقيق.

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