الأربعاء 19 فبراير 2025
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خارج الحدود

نتنياهو يزعم: الرئيس الفلسطيني محمود عباس يدعم الإرهاب ويتهرب من السلام

نتنياهو، فيتو
نتنياهو، فيتو

شن رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو هجومًا على الرئيس الفلسطيني محمود عباس، زاعما أنه يتهرب من عملية السلام معه بل كان معارضًا للعملية بشكل صريح.

نتنياهو يهاجم الرئيس الفلسطيني 

واتهم نتنياهو خلال جلسة محاكمته، الأربعاء، الرئيس محمود عباس بمكافأة الإرهاب، زاعمًا أن هناك فرصة لتحقيق السلام، لكن الطرف الفلسطيني يرفضها، دون أن يوضح طبيعة هذا السلام، وفق ما نقلته القناة 14 الإسرائيلية.

كما انتقد نتنياهو استمرار محاكمته في ظل الظروف الحالية، معتبرًا أنها مطاردة سياسية يجب وقفها، في ظل الحرب والمفاوضات الجارية حول صفقة تبادل محتملة.

استئناف محاكمة نتنياهو

وشهدت المحكمة المركزية في تل أبيب، صباح اليوم، استئناف محاكمة نتنياهو، حيث طالبت النيابة العامة بالكشف عن محضر الجلسة التي طلب فيها فريق الدفاع إلغاء شهادة نتنياهو، مستندين إلى أسباب سياسية وأمنية مرتبطة بالصفقة قيد التفاوض، والتي تُستكمل يومي الخميس والسبت.

 

وخلال الجلسة، أشار نتنياهو إلى تقرير نشره موقع "واللا"، تناول خططًا لإحياء المفاوضات مع الفلسطينيين، وهو ما نفاه زاعما "لم أتهرب من إطار السلام مع عباس، بل كنت ضده".

 

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