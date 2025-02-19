الأربعاء 19 فبراير 2025
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خارج الحدود

جانتس يتهم نتنياهو بتفكيك إسرائيل من الداخل

جانتس، فيتو
جانتس، فيتو

قال زعيم حزب "معسكر الدولة" الإسرائيلي المعارض بيني جانتس: "إن رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو يفككنا من الداخل ويضعفنا بمجرد مهاجمته قادة الأجهزة الأمنية".

جانتس يتهم نتنياهو بتفكيك إسرائيل 

واتهم  جانتس نتنياهو بتفكيك الدولة من الداخل وإضعافها، وذلك من خلال مهاجمته لقادة الأجهزة الأمنية. 

وجاءت هذه التصريحات في سياق انتقادات جانتس لسياسات نتنياهو الداخلية وتأثيرها السلبي على تماسك دولة الاحتلال ومؤسساتها الأمنية.

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ويُذكر أن هذه ليست المرة الأولى التي يوجه فيها جانتس انتقادات لنتنياهو؛ ففي ديسمبر 2024، اتهمه بتخريب مفاوضات صفقة تبادل الأسرى مع حركة حماس، محذرًا من أن إسرائيل في "وضع حساس" يتطلب الحذر في التصريحات والإجراءات.

توترات سياسية في إسرائيل 

كما حذر جانتس  من أن سياسات نتنياهو قد تقود البلاد إلى "حرب أهلية"، متهمًا إياه بقيادة "انقلاب" يهدف إلى استغلال الأغلبية البرلمانية لتمرير تغييرات جذرية في جهاز القضاء الإسرائيلي.

وتأتي هذه التصريحات في ظل تصاعد التوترات السياسية داخل إسرائيل، حيث يواجه نتنياهو انتقادات متزايدة من المعارضة وبعض أعضاء الائتلاف الحكومي بشأن سياساته الداخلية والخارجية.

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إسرائيل نتنياهو بيني جانتس صفقة تبادل الأسرى

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