عدوى فطرية تصيب الأطفال، أعراض وطرق علاج تينيا الرأس

تينيا الرأس، هي عدوى فطرية تصيب فروة رأس الطفل وشعره، تشمل أعراض سعفة الرأس بقع حمراء منتفخة وطفح جلدي متقشر وجاف وحكة وتساقط الشعر.

وتسبب الفطريات الشبيهة بالعفن والتي تسمى بالفطريات الجلدية تينيا الرأس.

يمكن أن تكون تينيا الرأس التهابية أو غير التهابية، ويمكن أن يسبب النوع الالتهابي الكهفة، سعفة الرأس الكهفة هي بقع مؤلمة مليئة بالصديد والتي تتسرب أحيانًا، يتسبب رد فعل للفطر في الجهاز المناعي للطفل في حدوث الكهفة، وقد يسبب ندبات وتساقط الشعر بشكل دائم، وفقًا لموقع “Cleveland clinic” الطبي.

لا يسبب النوع غير الالتهابي من تينيا الرأس تساقط الشعر بشكل دائم، ويمكن أن يسبب سعفة الرأس ذات النقاط السوداء، مما يعني أن أعمدة شعر الطفل تنكسر على سطح فروة رأسه.

سعفة الرأس ذات البقع الرمادية هي نوع آخر من تينيا الرأس غير الالتهابية، وهذا يعني أن أعمدة شعر الطفل تنكسر فوق السطح، تاركة بقايا قصيرة.

أعراض سعفة الرأس

قد تؤثر تينيا الرأس على فروة رأس الطفل بالكامل أو جزء منها، وتشمل الأعراض:

بقع حمراء منتفخة.

طفح جلدي جاف ومتقشر.

حكة شديدة.

بقع من تساقط الشعر (الثعلبة).

فروة رأس متقشرة تشبه قشرة الرأس.

حمى منخفضة.

تضخم الغدد الليمفاوية.

أسباب الإصابة بتينيا الرأس

تسبب الفطريات الشبيهة بالعفن والتي تسمى الفطريات الجلدية تينيا الرأس، وتزدهر الفطريات في البيئات الدافئة والرطبة، وتنمو عادة في الأماكن الاستوائية.

تنتشر تينيا الرأس أيضًا بسهولة شديدة، ويمكن للطفل أن يصاب بسعفة الرأس من خلال ملامسة الأشخاص والحيوانات والتربة المصابة.

يمكن أن يصاب بها أيضًا باستخدام الأشياء ولمس الأسطح التي تؤوي الفطريات، كما تعيش سعفة الرأس لفترة طويلة على الأشياء والأسطح المصابة.

ما هي عوامل الخطر للإصابة بتينيا الرأس؟

تنمو تينيا الرأس وتزدهر في البيئات الرطبة والدافئة، وتشمل عوامل الخطر الأكثر شيوعًا ما يلي:

العيش في بيئة استوائية.

زيارة المناطق ذات الطقس الحار والرطب.

العيش في أماكن ضيقة مع الآخرين.

ممارسة الرياضات التي تتطلب الاحتكاك الجسدي.

الإصابة بإصابات طفيفة في فروة الرأس.

عدم الاستحمام أو غسل الطفل بشكل متكرر.

التعرق المفرط.

مشاركة الأشياء والمواد مثل القبعات وفرشاة الشعر ومعدات الرياضة.

ضعف الجهاز المناعي بسبب حالات مثل فيروس نقص المناعة البشرية/الإيدز والسرطان والسكري.

علاج تينيا الرأس

قد يصف مقدم الرعاية الصحية للطفل دواءً مضادًا للفطريات لعلاج تينيا الرأس. لا تنجح العلاجات الموضعية عادةً، لذا سيصفون دواءً يؤخذ عن طريق الفم.

ويتعين على الطفل تناول الدواء لمدة ستة أسابيع على الأقل، وتشمل الأدوية المضادة للفطريات عن طريق الفم للأطفال الجريزوفولفين والتربينافين.

قد يصف مقدم الرعاية الصحية للطفل شامبو كبريتيد السيلينيوم. والذي يجي غسل شعر الطفل بالشامبو مرتين على الأقل في الأسبوع، ويساعد هذا الشامبو في منع انتشار سعفة الرأس، لكنه لن يعالج سعفة الرأس.

قد يوصي مقدم الرعاية الصحية للطفل أيضًا باستخدام كريم مضاد للفطريات. ستضع الكريم المضاد للفطريات مباشرة على فروة رأس الطفل. يمكن أن تساعد الكريمات المضادة للفطريات في منع انتشار العدوى. لكنها لن تعالج سعفة الرأس.

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