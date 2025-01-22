الأربعاء 22 يناير 2025
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ثقافة وفنون

سيلينا جوميز تطلق حملة Rare Beauty الجديدة بعد تأجيلها بسبب حرائق كاليفورنيا

سيلينا جوميز، فيتو
سيلينا جوميز، فيتو

أعلنت النجمة، وسيدة الأعمال، سيلينا جوميز، عن إطلاق حملة إعلانية جديدة لـ علامة التجارية لمستحضرات التجميل Rare Beauty، في 23 يناير الجاري، وذلك بعد تأجيلها للتضامن مع حرائق كاليفورنيا.

وتتضمن الحملة الإعلانية الجديدة لـ Rare Beauty، إطلاق منتجات جديدة، من أشهرها كونتور سائل.

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سيلينا جوميز تتبرع بـ 5 ملايين دولار لصندوق إغاثة الحرائق في كاليفورنيا

 أعلن توماس تيج، الرئيس التنفيذي لمنظمة Direct Relief، أن النجمة سيلينا جوميز، تبرعت بمبلغ 5 ملايين دولار، لدعم صندوق إغاثة حرائق الغابات في جنوب كاليفورنيا. 

كما تبرعت الممثلة الحائزة على جائزة الأوسكار، جيمي لي كرتيس، بمليون دولار أمريكي.

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نجوم هوليوود يفقدون منازلهم بسبب حرائق كاليفورنيا

 وخسر عدد من نجوم هوليوود، منازلهم، بسبب حرائق ولاية كاليفورنيا، وتسببت النيران، في حريق منازل كلا من: الممثل آدم برودي، وليجتون ميستر، وميل جيبسون، ونجمة تلفزيون الواقع والمغنية باريس هيلتون، وبيلي كريستال، وغيرهم.

شركة سوني تتبرع بـ 5 ملايين دولار لجهود الإغاثة من الحرائق في لوس أنجلوس

باريس هيلتون تتبرع بـ 200 ألف دولار للعائلات المتضررة من حرائق كاليفورنيا

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