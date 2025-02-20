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غضب ترامب من بوينج ويفكر في شراء طائرة مستعملة بديلة للرئاسة

الطائرة الرئاسية،
الطائرة الرئاسية، فيتو

أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أنه يدرس شراء طائرة مستعملة طراز "بوينج" لاستخدامها كطائرة رئاسية بديلة بسبب تأخيرات شركة "بوينج" في تسليم الطائرتين الجديدتين المخصصتين للرئاسة.

وخلال حديثه للصحفيين على متن إحدى الطائرتين الحاليتين من طراز "بوينج 747-200" اللتين تعودان لما يقرب من 35 عاما، قال ترامب: "نبحث عن بدائل، ربما نشتري طائرة من بائع أجنبي، لاستخدامها كطائرة "إير فورس وان" لأن بوينج تستغرق وقتا طويلا للغاية".

وأضاف: "قد نذهب ونشتري طائرة ثم نقوم بتحويلها"، موضحا لاحقا أنه يستبعد شراء طائرات "إيرباص"، الشركة الأوروبية المنافسة، لكنه قد ينظر في شراء طائرة مستعملة من "بوينغ" من دولة أخرى.

وقال: "لن أفكر في إيرباص ربما أشتري واحدة من دولة أخرى أو أحصل عليها من هناك".

وكانت الشركة الأمريكية "بوينج" قد حصلت على عقد لتصنيع الطائرات الجديدة للرئاسة، على أساس الطراز الأحدث "بوينغ 747-8"، لكن التسليم تأخر بينما تكبدت الشركة خسائر بمليارات الدولارات بسبب هذه الصفقة، التي تم التفاوض عليها خلال الولاية الأولى لترامب.

ولا تكمن المشكلة في الطائرات نفسها، وإنما في التعديلات المعقدة المطلوبة لجعلها مناسبة للسفر الرئاسي، إلى جانب متطلبات الأمان القصوى لجميع المشاركين في المشروع، مما أدى إلى زيادة التكلفة والتأخير.

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الرئيس الأمريكي دونالد ترامب طراز بوينج شركة بوينج طائرة اير فورس وان

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