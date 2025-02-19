ينتقد اللون والتكنولوجيا، ترامب يثير المخاوف حول مستقبل الطائرة الرئاسية

حرص الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، على إجراء جولة تفقدية لطائرة بوينج جديدة، في خطوة تهدف إلى تقييم التكنولوجيا والمعدات الحديثة المزمع إدخالها على الطائرة الرئاسية “إير فورس وان”.

ترامب يتفقد طائرة الرئاسة الأمريكية

جاء لك وسط استمرار التأخيرات في تسليم الطائرات المحدثة، وفقًا لما نشره موقع “بيزنس إنسايدر“.

وقال تقارير، إن شركة بوينج، التي تواجه تحديات مالية ضخمة، لم تتمكن من تسليم الطائرة وفق الجدول الزمني المخطط له، إذ كان من المفترض أن تكون جاهزة العام الماضي. إلا أن مواعيد التسليم تأجلت إلى عام 2027 للطائرة الأولى، وإلى 2028 للطائرة الثانية، مما قد يجعل الطائرة تدخل الخدمة في أواخر ولاية ترامب المحتملة.

زار ترامب طائرة خاصة متوقفة في مطار بالم بيتش الدولي، وأكد المتحدث باسم البيت الأبيض، ستيفن تشيونج، أن الجولة جاءت لتسليط الضوء على التأخير في تسليم الطائرة الرئاسية الجديدة.

وخلال ولايته الأولى، نجح ترامب في تقليص تكلفة المشروع بمقدار 1.6 مليار دولار بعد مفاوضات مباشرة مع بوينج، لكنه عاد ليعبر عن استيائه من التأخير المستمر.

ترامب يريد تغيير لون الطائرة الرئاسية

إلى جانب انتقاداته الحادة بشأن الكلفة والمدة الزمنية، أبدى ترامب مجددًا اهتمامه بتغيير لون الطائرة الرئاسية، إذ كان قد اقترح سابقًا استبدال اللون الأزرق الفاتح التقليدي بتصميم وطني أكثر جرأة، يجمع بين الأحمر والأبيض والأزرق الداكن.

مصنع بوينج، فيتو

غير أن إدارة الرئيس جو بايدن أوقفت المشروع، مشيرة إلى أن التعديل اللوني قد يؤدي إلى تكاليف إضافية وتأخيرات أخرى في التسليم.

منذ ستينيات القرن الماضي، حافظت الطائرة الرئاسية على اللون الأزرق الفاتح، وهو تصميم أقره الرئيس جون كينيدي بعد أن وضعه المصمم ريموند لوري لطائرة بوينغ 707. هذا النمط استمر على جميع الطائرات الرئاسية حتى اليوم، لكن ترامب أعرب عن رغبته في تغيير المخطط اللوني ليعكس رؤيته القومية.

وخلال مقابلة عام 2018، قال ترامب: “إير فورس وان ستكون الطائرة الأكثر روعة في العالم، بألوان الأحمر والأبيض والأزرق، وهو ما يعكس قوة أمريكا”. ورغم إلغاء هذا المخطط من قبل بايدن، يبدو أن ترامب يسعى مجددًا لتنفيذه.

يُقدّر إجمالي تكلفة الطائرتين الرئاسيتين الجديدتين بـ 3.9 مليارات دولار، إلا أن بوينغ تتحمل التكاليف الإضافية وفق العقود المبرمة. وتعتبر “إير فورس وان” أكثر من مجرد وسيلة نقل، فهي مركز قيادة جوي مزود بأحدث أنظمة الاتصال والتكنولوجيا الدفاعية، مع مرافق طبية متقدمة.

ومع استمرار التأخيرات والتحديات المالية، يبقى التساؤل مفتوحًا حول مستقبل الطائرة الرئاسية وما إذا كان ترامب سيعيد تشكيل تصميمها وفق رؤيته أم لا.

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