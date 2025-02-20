الخميس 20 فبراير 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

رياضة

ترتيب الدوري المصري قبل الجولة الـ 15 ومباراة القمة

ترتيب الدوري المصري
ترتيب الدوري المصري

ترتيب الدوري المصري، يتصدر بيراميدز ترتيب الدوري المصري الممتاز قبل الجولة الـ 15 بفارق نقطة عن الأهلي صاحب الوصافة، وذلك قبل مباراة القمة المرتقبة بين القطبين.

ترتيب الدوري المصري قبل الجولة الـ 15

1- بيراميدز 33 نقطة
2- الأهلي 32 نقطة
3- الزمالك 27 نقطة
4- المصري البورسعيدي 23 نقطة
5- البنك الأهلي 22 نقطة
6- سيراميكا كليوباترا 21 نقطة
7- حرس الحدود 21 نقطة
8- طلائع الجيش 20 نقطة
9- بتروجت 18 نقطة
10- الاتحاد السكندري 18 نقطة
11- فاركو 18 نقطة
12- سموحة 17 نقطة
13- زد اف سي 16 نقطة
14 -غزل المحلة 14 نقطة
15- الإسماعيلي 12 نقطة
16- الجونة 10 نقاط
17- إنبي 9 نقاط
18- مودرن سبورت 8 نقاط
 

جدول ترتيب فرق الدوري المصري 

 

وتنطلق غدا الجمعة منافسات الجولة الخامسة عشرة من الدوري المصري الممتاز، بإقامة 4 مباريات تجمع إنبي مع سموحة وفاركو مع مودرن سبورت والبنك الأهلي مع الاتحاد السكندري وبتروجيت مع حرس الحدود. 

وتشهد مباريات اليوم الثاني من الجولة الخامسة عشرة المقرر لها السبت المقبل مواجهة القمة بين الأهلي والزمالك وديربي القناة بين المصري والإسماعيلي. 

مواعيد  مباريات الجولة الخامسة عشرة من الدورى المصري
 

الجمعة 21 فبراير
إنبى ضد سموحة..4 عصرًا

فاركو ضد مودرن سبورت..4 عصرًا

البنك الأهلي ضد الاتحاد السكندري..7 مساء

بتروجيت ضد حرس الحدود..7 مساء

السبت 22 فبراير

المصري ضد الاسماعيلى..4 عصرًا

الجونة ضد سيراميكا..4 عصرًا

الاهلى ضد الزمالك..7 مساء

الأحد 23 فبراير

زد اف سى ضد غزل المحلة..4 عصرًا

بيراميدز ضد طلائع الجيش..7 مساء 

 

نظام الدوري الممتاز

ويضم الدوري 18 فريقا هي: الأهلي - الزمالك - بيراميدز - الإسماعيلي - المصري - الاتحاد - الجونة - البنك الأهلي - مودرن سبورت - إنبي - طلائع الجيش - سيراميكا  - زد - فاركو - سموحة - غزل المحلة - حرس الحدود - بتروجت.

ويقام الدوري المصري الممتاز في الموسم الجديد من دور أول فقط يلعب خلاله كل فريق 17 مباراة بعدها يتم التقسيم إلى مجموعتين.

مجموعة التتويج بالدوري يلعب فيها أصحاب المراكز التسعة الأولى دوري من دور واحد بنفس رصيد النقاط على التتويج والتأهل للبطولات القارية.

ومجموعة تفادي الهبوط ويلعب فيها أصحاب المراكز التسعة الأخيرة على تفادي الهبوط ويهبط فريقان فقط فى دوري الدرجة الثانية.
 

وكان الأهلي توج بلقب الدوري المصري في الموسم الماضي "2023-2024" وذلك للمرة الـ 44 في تاريخه.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

جدول ترتيب فرق الدوري المصري الأهلي الزمالك بيراميدز ترتيب الدوري المصري الدوري المصري القمة الأهلى والزمالك

مواد متعلقة

الزمالك يبدأ معسكره المغلق بالإسماعيلية قبل مواجهة الأهلي في القمة (صور)

أرقام الأهلي والزمالك في الدوري قبل صدام القمة المرتقب

قبل مباراة القمة، الزمالك يكشف حقيقة تغيير لائحة الفريق المالية

ترتيب هدافي الدوري المصري بعد الجولة الـ 14

الأكثر قراءة

موعد قرعة دور الـ 16 في دوري أبطال أوروبا والقنوات الناقلة

ترتيب الدوري الإنجليزي بعد تعادل ليفربول وأستون فيلا

أول رد من الحرس السويسري على تقارير الاستعدادات لجنازة البابا

سعر الخضار اليوم في سوق العبور، ارتفاع 7 أصناف منها الثوم وانخفاض الباذنجان البلدي

منافس ريال مدريد في دور الـ 16 لدوري أبطال أوروبا

أبرزها لقاء القمة.. مواعيد مباريات الجولة الـ 15 من الدوري المصري (إنفوجراف)

ترتيب هدافي دوري أبطال أوروبا بعد هاتريك مبابي أمام مانشستر سيتي

أسعار السمك اليوم بسوق العبور، ارتفاع البلطي والمكرونة وانخفاض البوري وقشر بياض

منوعات

المزيد

بينها النووي، فلكيون يكشفون عن الخيارات التصدي لـ كويكب يتجه إلى الأرض

دراسة خطيرة: الأنهار الجليدية تفقد 273 مليار طن من الجليد سنويا

في شكوى غريبة، سيدة تقاضي عيادة تخصيب صناعي بسبب لون بشرة الطفل

لحظة سقوط نائب حاكم ولاية ميسيسيبي على أرضية مجلس الشيوخ الأمريكي (فيديو)

المزيد

خدمات

المزيد

أسعار القصدير بالبورصات العالمية اليوم الخميس 20-2-2025

تعرف على سعر الدولار في البنوك المصرية اليوم الخميس 20-2-2025 ببداية التعاملات

ارتفاع سعر الفراخ اليوم الخميس 20 فبراير 2025

تعرف على أسعار الزيت اليوم في الأسواق

المزيد

انفوجراف

أبرزها لقاء القمة.. مواعيد مباريات الجولة الـ 15 من الدوري المصري (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

«والتفت الساق بالساق»، الشيخ محمد سيد طنطاوي يوضح هول الموت وشدته

مواقيت الصلاة، موعد أذان العشاء اليوم الخميس 20 - 2- 2025 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة، موعد أذان المغرب اليوم الخميس 20 - 2- 2025 في القاهرة والمحافظات

المزيد
الجريدة الرسمية