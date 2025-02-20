أحدث حوادث الطيران الأمريكية، تصادم طائرتين في ولاية أريزونا (فيديو)

لقي شخصان على الأقل مصرعهما، الأربعاء، بعد تصادم طائرتين صغيرتين فى الجو جنوبي ولاية أريزونا، حسبما أعلنت السلطات الأمريكية.

وقال المجلس الوطني لسلامة النقل إنه يجري تحقيقًا، في الاصطدام الذي وقع قرب مطار في ضواحي توكسون.

وأكدت إدارة شرطة مارانا وفاة شخصين، وقالت إدارة الطيران الفيدرالية إن طيارين كانا على متن كل طائرة من الطائرتين اللتين تعرضتا للتصادم.

At least two people have died after two small single-engine planes collided midair at Marana Regional Airport in Arizona - NBC pic.twitter.com/xzc9ew05m0 February 19, 2025

والأسبوع الماضي في ولاية أريزونا، توفي طيار في طائرة خاصة مملوكة لمغني فرقة "مويتي كروه"، فينس نيل، بعد أن انحرفت الطائرة عن مدرج في سكوتسديل واصطدمت بطائرة خاصة تجارية.

ووقعت 4 حوادث طيران رئيسية في أمريكا الشمالية خلال الشهر الماضي، كان أحدثها يتعلق بطائرة تابعة لشركة "دلتا" التي انقلبت على ظهرها أثناء هبوطها في تورونتو، وحادث تحطم طائرة ركاب مميتة في ألاسكا.

ويحتوي مطار مارانا على مدرجين متقاطعين، لكنه يعمل من دون برج مراقبة جوي.

وكان هناك مشروع بعدة ملايين من الدولارات لبناء برج مراقبة، لكنه تأخر تنفيذه بسبب جائحة كورونا.

وتهبط وتقلع من المطار عشرات الآلاف من الطائرات سنويًّا.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.