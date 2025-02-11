قتيل ومصابون في اصطدام طائرتين بمطار سكوتسديل بأمريكا (فيديو)

انحرفت طائرة خاصة عن المدرج واصطدمت بطائرة رجال أعمال، مما أدى إلى إغلاق مطار سكوتسديل في ولاية أريزونا الأمريكية، حسبما أعلنت إدارة الطيران الاتحادية، الإثنين.

وقال مسؤولون أمريكيون إن شخصًا واحدًا على الأقل قتل، وأصيب آخرون في الحادث.

🚨🇺🇸#BREAKING | NEWS ⚠️

Another plane crash at the Scottsdale airport in Arizona moments ago at least one person is dead.



Here is ATC audio during the plane accident where a leader jet veered into a golf stream business jet. pic.twitter.com/OCLktKQz9u February 10, 2025

ويعد المطار مركزًا شهيرًا للطائرات الخاصة التي تدخل وتغادر منطقة فينيكس، خاصة خلال عطلات نهاية الأسبوع التي تشهد فعاليات رياضية كبرى تستقطب حشودا ضخمة في مناطق قريبة.

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