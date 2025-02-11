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قتيل ومصابون في اصطدام طائرتين بمطار سكوتسديل بأمريكا (فيديو)

مطار سكوتسديل في
مطار سكوتسديل في ولاية أريزونا، فيتو

انحرفت طائرة خاصة عن المدرج واصطدمت بطائرة رجال أعمال، مما أدى إلى إغلاق مطار سكوتسديل في ولاية أريزونا الأمريكية، حسبما أعلنت إدارة الطيران الاتحادية، الإثنين.

وقال مسؤولون أمريكيون إن شخصًا واحدًا على الأقل قتل، وأصيب آخرون في الحادث.

ويعد المطار مركزًا شهيرًا للطائرات الخاصة التي تدخل وتغادر منطقة فينيكس، خاصة خلال عطلات نهاية الأسبوع التي تشهد فعاليات رياضية كبرى تستقطب حشودا ضخمة في مناطق قريبة.

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مطار سكوتسديل ولاية اريزونا ولاية أريزونا الأمريكية إدارة الطيران الاتحادية

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