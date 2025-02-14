نتائج مباريات ذهاب ملحق دور الـ16 لبطولة الدوري الأوروبي

الدوري الأوروبي، اختتمت مباريات الذهاب للملحق المؤهل إلى دور الـ16 من الدوري الأوروبي لكرة القدم، مساء الخميس.

وتمكن فريق فنربخشة بقيادة المدرب البرتغالي جوزيه مورينيو من الفوز على ضيفه أندرلخت بثلاثة أهداف من دون رد، ليضع قدمًا له في دور الستة عشر لمسابقة "يوروبا ليج".

فيما تلقى جالطة سراي هزيمة ثقيلة على يد مضيفه ألكمار الهولندي 1-4 ليصعب من مهمته في بلوغ الدور الإقصائي الرئيسي للمسابقة، بالرغم من أن مباراة الإياب ستقام على أرضه وبين جماهيره.

نتائج مباريات الذهاب للملحق المؤهل إلى دور الـ16 للدوري الأوروبي

فنربخشه (تركيا) 3-0 (أندرلخت) بلجيكا

سانت جيلواز (بلجيكا) 0-2 أياكس أمستردام (هولندا)

ميتييلاند (الدانمارك) 1-2 ريال سوسييداد (إسبانيا)

فرينكفاروزي (هنغاريا) 1-0 فيكتوريا بلزن (التشيك)

تفينتي أنشخيده (هولندا) 2-1 بودو/غليمت (النرويج)

باوك سالونيكا (اليونان) 1-2 ستيوا بوخارست (رومانيا)

إي زد آلكمار (هولندا) 4-1 جالطة سراي (تركيا)

بورتو (البرتغال) 1-1 روما (إيطاليا)

موعد مباريات الإياب

ومن المقرر أن تقام مباريات الإياب في ملحق دور الـ16 من بطولة الدوري الأوروبي يوم الخميس المقبل 20 فبراير.

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