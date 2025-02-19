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رياضة

موقعة روما ضد بورتو تشعل إياب ملحق الدوري الأوروبي

روما وبورتو، فيتو
روما وبورتو، فيتو

تنطلق غدا الخميس منافسات إياب الملحق الفاصل المؤهل لدور ال16 من بطولة الدوري الأوروبي، حيث تقام 8 مباريات.

وتتأهل الفرق الفائزة إلى دور ال16، لتلحق بمثلها صعدت مباشرة من مرحلة الدوري بعد احتلالها المراكز ال8 الأولى.

مباراة روما ضد بورتو الأبرز 

ويستضيف روما، بورتو في ملعب "الأولمبيكو"، بعدما انتهت مباراة الذهاب بين الفريقين في البرتغال بالتعادل 1/1.

فيما يسعى جالطة سراي إلى تدارك الهزيمة الكبيرة في مباراة الذهاب أمام ألكمار، حيث خسر 1 / 4 في هولندا.

ويأمل العملاق التركي أن تكون مواجهة الإياب فرصة لاستعادة الثقة والتمسك بأمل التأهل.

ويسعى أياكس للاستفادة من فوزه في مباراة الذهاب على أرض يونيون سانت جيلواز البلجيكي 2/صفر، حينما يستضيف الإياب، وهو يتمتع بأفضلية كبيرة على مستوى النتيجة والأداء.

وتبدو مهمة فنربخشة التركي أكثر سهولة من مواطنه جالطة سراي، حيث يدخل الإياب أمام مضيفه أندرلخت، وهو متفوق بثلاثية نظيفة ذهابا.

ويلعب ريال سوسيداد مع ضيفه ميتلاند، بعد فوزه ذهابا 2/1.

فيما يلتقي بودو جليمت النرويجي مع تفينتي الهولندي، بعدما فاز الأخير ذهابا 2/1.

بينما سيحاول ستيوا بوخارست الروماني المحافظة على  تفوقه على باوك اليوناني 2/1 ذهابا.

ويلعب فيكتوريا بلزن التشيكي مع فرينكفاروزي، بعد فوز الفريق المجري بهدف نظيف في مباراة الذهاب.

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روما بورتو الدورى الأوروبي أياكس فنربخشة جالطة سراي

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