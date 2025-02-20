تأثر سامية جاهين أثناء استماعها لقصيدة والدها بالأعلى للثقافة (فيديو)

ظهرت ابنة الفنان الكبير صلاح جاهين، سامية، متأثرة بشكل كبير أثناء إلقاء شقيقها بهاء أحد قصائد والدها خلال الأمسية الشعرية التي أقامها المجلس الأعلى للثقافة ضمن فعاليات يوم في حب "عمنا.. جاهين".

أبدت الشاعرة والكاتبة سامية جاهين تأثرًا شديدًا أثناء إلقاء أخيها بهاء قصيدة "تراب ودخان" للكاتب والشاعر الكبير الفنان صلاح جاهين، حيث شارفت على البكاء متأثرة بإلقاء شقيقها البديع وكلمات والدها الخالدة والذي كتبه اثناء إصابته بالإكتئاب بعد النكسة.

فتقول بعض أبيات القصيدة العامية:

"لقيت فى جيبى قلم.

قلم رصاص، طول عقلة الصابع

معرفش مديت إيدى عايز إيه.. راح طالع

أصفر، ضعيف، ضايع

وما بين تراب دخان، وقشر سودانى كان مدفون

وكنت ماشى لوحدى فى الشارع

معرفش رايح فين، لكن ماشى

والليل عليا وع البلد غاشى

ليل، إنما ليل أسود الأخلاق

ليل، إنما عملاق

إسود سواد خنَـاق

إسود، كمليون عسكرى بستره خفاشى

وجـزمـة ضـباشى

بـينظمـوا السهـرة

والخلـق يـا حسـرة

الخلق مالهاش خُلق للسهرة



الخلق عاملين زى عشاق كلهم مهاجير

ومـروحين مقـاهيـر

يـستنـظـروا بكــره

مقهـور أنا وماشى

أصل القمر قال جاى وما جاشى

ع النيل ما جاشى.. وما جاش كمان ع الهرم

لفيت عليه القلعه لفيت بولاق

قمرى لقيته عدم

لفيت عليه إمبابة والوراق

قمرى لقيته محاق

وعنيا وقعوا م السما ع الأرض

الأرض برضه محاق

قهاوى، سوده من الهباب والهذر

والراديوهات تنعب نعيب الجنون"

كما شملت فعاليات الاحتفال بالفنان والشاعر الكبير صلاح جاهين مائدة مستديرة بعنوان “صلاح جاهين صانع البهجة وحارس الهوية”، يديرها الدكتور أحمد مجاهد، ويشارك بها نخبة من الأكاديميين الشعراء والمثقفين.

صلاح جاهين

وصلاح جاهين رسام كاريكاتير وشاعر وكاتب مسرحي، ولد بحي شبرا يوم 25 ديسمبر لعام 1930، وتوفي في أبريل 1986.خلده التاريخ باسم “فيلسوف البُسطاء”.

عُرف بخفة الظل وسرعة البديهة. أدرك أهمية الفن ورسالته، مما دفعه لتناول العديد من القضايا الاجتماعية والسياسية التي كانت تمر بمصر آنذاك وتقديمها للمواطن بطريقة بسيطة، سهلة ومفهومة كي يستوعبها الجميع، واستغل في ذلك موهبته الفنية العظيمة.

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