حضور لافت من الجنس اللطيف في احتفالية الأعلي للثقافة بـ صلاح جاهين

شارك عدد كبير من السيدات منذ قليل، فعاليات المجلس الأعلى للثقافة والتي ينظمها تحت عنوان "صلاح جاهين صانع البهجة وحارس الهوية" ضمن احتفالية يوم في حب "عمنا... جاهين".

وكان حضور السيدات في احتفالية الفنان الكبير صلاح جاهين لافتا، حيث حرص عدد كبير من الطالبات على المشاركة والاستماع لما يقوله الشعراء والأدباء عن "عمنا" جاهين بتعطش شديد للثقافة والتعلم من شاعر عظيم خلد اسمه في التاريخ المصري

معرض "رباعيات طباعية"

كما افتتح المجلس الأعلى للثقافة بأمانة الدكتور أسامة طلعت، معرض "رباعيات طباعية" لطلاب الفرقة الثالثة بالمعهد العالي للفنون التطبيقية، والتي تأتي ضمن يوم في حب الفنان والشاعر الكبير صلاح جاهين.

وتضمن المعرض أعمال فنية مستلهمة من رباعيات صلاح جاهين، حيث عبر كل طالب باسلوبه المتفرد عن رؤيته لروائع جاهين

صلاح جاهين

وصلاح جاهين رسام كاريكاتير وشاعر وكاتب مسرحي، ولد بحي شبرا يوم 25 ديسمبر لعام 1930، وتوفي في أبريل 1986.خلده التاريخ باسم “فيلسوف البُسطاء”.

عُرف بخفة الظل وسرعة البديهة. أدرك أهمية الفن ورسالته، مما دفعه لتناول العديد من القضايا الاجتماعية والسياسية التي كانت تمر بمصر آنذاك وتقديمها للمواطن بطريقة بسيطة، سهلة ومفهومة كي يستوعبها الجميع، واستغل في ذلك موهبته الفنية العظيمة.

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