أحمد بلبولة: كلية دار علوم تعتزم إضافة شعر العامية لمنهج الليسانس لأهميته

أكد الشاعر وعميد كلية دار علوم جامعة القاهرة أحمد بلبولة أن الكلية تعتزم إضافة شعر العامية لمناهج الليسانس وذلك لأهميتها وللحفاظ على بقائه من الاندثار أو الانحدار، وأتى ذلك خلال فعاليات المجلس الأعلى للثقافة والتي ينظمها تحت عنوان "صلاح جاهين صانع البهجة وحارس الهوية" ضمن احتفالية يوم في حب "عمنا... جاهين"، المقامة بدار الأوبرا المصرية مساء الأربعاء الموافق 19 فبراير.

ويأتي تصريح عميد كلية دار علوم بعد أن أشار خلال كلمته على المائدة المستديرة بمقر الأعلى للثقافة، إلى أن شعر العامية في انحدار كبير كما أنه يواجه خطر الاختفاء، هذا برغم إن هناك شعراء عظام خرجوا لمصر من خلال القصائد باللغة المصرية العامية كأمثال صلاح جاهين، والذي تأثر بأعماله شعراء الفصحي واستخداموا العديد من أساليبه في شعرهم وتيمات التي جعلت من أشعارهم خالدة دون الإشارة إليه أو أعطائه حقه.

أحمد بلبولة: يجب إقامة تمثال لجاهين في أحد الميادين العامة

وأضاف بلبولة أن صلاح جاهين هو نموذج للمثقف المصري الذي انحاز للوطن، فكان المغني الذي يفرح مع المصريين في كل وقت، وكان المواسي الذي يدخل البهجة على المواطن برغم دخوله في فترات اكتئاب في فترة النكسة، وبرغم إلقائه بالعامية إلا أنه كان على مستوى عال ورفيع من الثقافة.

وشدد أن الشاعر والفنان الكبير صلاح جاهين يحتاج إلى تمثال ضخم في أحد الميادين العامة، فهو المبدع الذي استطاع التسلل إلى جيناتنا بدون أن نعرفه من خلال إبداعاته مثل أغنية صورة صورة، حيث ينتقل من مكان إلى مكان ومن زمان إلى زمان بدون أن يموت أبدًا.

صلاح جاهين السهل الممتنع

وأوضح أحمد بلبولة أن عبقرية جاهين تمثلت في قدرته في التقريب والتبسيط، حيث يستطيع مناقشة أصعب الأفكار ويقدمها على طبق من ذهب فلا فارق بين أشعاره العابرة والرباعيات المعقدة، فالكتابة باللغة العامية كانت خيار لجاهين ليستطيع الوصول إلى الناس، أراد جاهين أن يجعل اللغة العامية منفصلة ومتفرده.

ووصف أشعار جاهين أنها تصيب قارئها بالخمول، ولكن عند الاستماع لها تشهد عبقرية لا مثيل لها، والذي برغم كونها ظاهرة غريبة فإنها تنم عن ذكاء شديد وكيفية عمل عقل هذا الفنان العظيم، والذي يتخيل الكلمات بألحانها قبل أن يجعلها حقيقة على الورق.

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