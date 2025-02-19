تفاصيل أعمال تطوير محطات معالجة مياه الصرف الصحي بالقاهرة الجديدة

كشف المهندس عبد الرؤوف الغيطي رئيس جهاز مدينة القاهرة الجديدة عن أعمال المرافق بالامتداد الجنوبي وكذا محطات معالجة مياه الصرف الصحي للمدينة بطريق العين السخنة.



وتفقد أعمال تأهيل محطة المعالجة سعة 80000م3/يوم بطريق العين السخنة وتشمل عملية التطوير كافة الأعمال الاعتيادية (الموقع العام والسور والمباني الإدارية) كما تشمل أعمال MEB (أعمال الموقع العام وشبكات التغذية بالمياه والري والاعمال الصحية وأعمال الكهرباء).



وتشمل أيضًا عملية التطوير كافة الاعمال الميكانيكية من (كافة المواسير والمحابس والقطع الخاصة ووحدة نزع الروائح الخاصة بغرفتي الدخول والحمأة والمصافي وأحواض فصل الرمال المهواة ومنظومة الكلور... إلى آخر الأعمال الميكانيكية).



والجدير بالذكر أن الطاقة التصميمية للمحطة (100 ألف م3/ يوم) ونوع المعالجة بالمحطة ثلاثية متقدمة حيث يتم تحويل مياه الصرف الصحي الخارجة من المدينة إلى المحطة لمعالجتها وإعادة استخدامها مرة أخرى في ري المسطحات الخضراء بالمدينة.



وأشار إلى تكثيف الأعمال التنفيذية لإنهائها في أقرب وقت ليتم الاستفادة من كامل المنظومة وتم إنهاء الجولة بتفقد أعمال محطة 12 بمنطقة الاندلس بحضور المهندس محمد محى نائب رئيس الجهاز للمحطات.



كما تم استحداث مخازن مركزية بمحطة الصرف الصحي رقم 12 ليتم تجميع كافة مشتملات قطع الغيار لمحطات ورافع المدينة وشبكات المياه والصرف بالمدينة فضلًا على إنشاء برنامج مخازن مزود (باركود) يتيح للمسؤولين تنظيم وترتيب المخازن المركزية المستحدثة بالمدينة بشكل حديث ومنظم.

قال المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، إنه تم أمس إجراء القرعة العلنية بين المتقدمين على وحدات روضة العبور وأراضي الإسكان الأكثر تميزًا بمدينة العبور، وكذا وحدات الإسكان المتميز بمدينة المنصورة الجديدة، والسابق طرحها ضمن برنامج "مسكن"، وذلك بالصالة المغطاة بستاد القاهرة الدولي، وسط حضور وإقبال كبير من المتقدمين.



وأوضح الدكتور حسن الشوربجي، نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة لقطاع الشؤون العقارية والتجارية، أنه بالنسبة لوحدات الإسكان المتميز بالمنصورة الجديدة فقد سبق طرح 890 وحدة، تقدم لحجزها 303 مواطنين من ذوي الهمم و9343 مواطنًا من باقي العملاء، وفي مدينة العبور تم طرح 456 وحدة إسكان في مشروع روضة العبور تقدم لحجزها 23 مواطنا من ذوي الهمم و1485 من باقي العملاء، وفي محور الأراضي الأكثر تميزًا بالعبور أيضًا، تم طرح قطعتي أرض تقدم لها 153 مواطنًا ومواطن واحد من ذوي الهمم.



وأضاف "الشوربجي"، أنه يتم إجراء القرعة العلنية لوحدات سكن مصر والأراضي المميزة بمدينة غرب أسيوط "ناصر الجديدة"، والأراضي المميزة بمدن: قنا الجديدة، وسوهاج الجديدة، وأخميم الجديدة، وملوي الجديدة، والأراضي المتوسطة بمدينة بني سويف الجديدة، اليوم 19/2/2025، والأراضي المميزة بمدينة السادات، غدا 20/2/2025.



وأضاف أنه بالنسبة للقرعة العلنية لوحدات جنة وأراضي الإسكان الأكثر تميزًا بمدينة 6 أكتوبر، فسيتم إجراؤها يوم 24/2/2025، بمقر ستاد القاهرة الدولي (الملعب الرئيسي)، وكذا وحدات جنة بمدينة القاهرة الجديدة، يوم 25/2/2025، والأراضي المتوسطة بمدينة برج العرب الجديدة، يوم 26/2/2025.

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