تقلبات جوية تضرب البلاد غدا، أمطار على السواحل الشمالية وسيناء تمتد إلى القاهرة مساء، اضطراب الملاحة بالبحر المتوسط والأمواج تصل إلى 4 أمتار

تقلبات جوية تشهدها البلاد غدًا، حيث تشهد أغلب الأنحاء سقوط للأمطار، فضلًا عن اضطراب حركة الملاحة البحرية بالبحر الأبيض المتوسط.

وأطلقت هيئة الأرصاد الجوية إنذارًا بحريًّا تحذر من اضطراب حركة الملاحة البحرية بالبحر الأبيض المتوسط يوم الخميس غدًا حيث تصل سرعة الرياح من 40:60 كم في الساعة ويصل ارتفاع الأمواج من 2.5:4 متر.

كما حذرت هيئة الأرصاد الجوية من اضطراب حركة الملاحة البحرية غرب البحر الأبيض المتوسط يوم الجمعة حيث تصل سرعة الرياح من 40:60 كم في الساعة ويصل ارتفاع الأمواج من 4:3 أمتار.



مناطق تحت تأثير الأمطار غدًا الخميس

كشفت هيئة الأرصاد الجوية عن وجود فرص لسقوط أمطار خفيفة إلى متوسطة غدًا على مناطق من السواحل الشمالية والوجه البحري ووسط سيناء تمتد خفيفة إلى مناطق من مدن القناة والقاهرة الكبرى وشمال الصعيد على فترات متقطعة.

أعلنت هيئة الأرصاد الجوية، حالة الطقس غدا الخميس، حيث يسود طقس معتدل نهارًا على القاهرة الكبرى وعلى شمال الصعيد ومائل للبرودة على الوجه البحري ومعتدل على السواحل الغربية، دافئ على جنوب سيناء وجنوب الصعيد شديد البرودة ليلًا وفي الصباح الباكر على أغلب الأنحاء.



الأرصاد الجوية تعلن حالة الطقس نهارًا

ومن المتوقع أن يسود طقس معتدل نهارًا على القاهرة الكبرى وعلى الوجه البحري ومائل للبرودة على السواحل الشمالية ومعتدل على شمال الصعيد مائل للدفء على جنوب سيناء ودافئ جنوب الصعيد.



كما توقعت هيئة الأرصاد الجوية أن يسود طقس شديد البرودة ليلًا وفي الصباح الباكر على شمال البلاد وعلى جنوب الصعيد وجنوب سيناء وأغلب الأنحاء.

وفيما يلي درجات الحرارة الصغرى والعظمى في المدن المصرية:

القاهرة: درجة الحرارة الصغرى 11 ودرجة الحرارة العظمى 20

العاصمة الإدارية:درجة الحرارة الصغرى 11 ودرجة الحرارة العظمى 20

6 أكتوبر: درجة الحرارة الصغرى 10 ودرجة الحرارة العظمى 21

بنها: درجة الحرارة الصغرى 11 ودرجة الحرارة العظمى 20

الإسكندرية:درجة الحرارة الصغرى 11 ودرجة الحرارة العظمى 18

العلمين الجديدة:درجة الحرارة الصغرى 10 ودرجة الحرارة العظمى 17

مطروح:درجة الحرارة الصغرى 10 ودرجة الحرارة العظمى 18

سيوة: درجة الحرارة الصغرى 09 و درجة الحرارة العظمى 20

كاترين: درجة الحرارة الصغرى 00 ودرجة الحرارة العظمى 12

بورسعيد: درجة الحرارة الصغرى 12 ودرجة الحرارة العظمى 18

الزقازيق: درجة الحرارة الصغرى 11 ودرجة الحرارة العظمى 21

الإسماعيلية: درجة الحرارة الصغرى 09 ودرجة الحرارة العظمى 21

السويس: درجة الحرارة الصغرى 10 ودرجة الحرارة العظمى 22

شرم الشيخ: درجة الحرارة الصغرى 14 ودرجة الحرارة العظمى 23

الغردقة: درجة الحرارة الصغرى 13 ودرجة الحرارة العظمى 23

الفيوم: درجة الحرارة الصغرى 09 ودرجة الحرارة العظمى 21

بنى سويف: درجة الحرارة الصغرى 08 ودرجة الحرارة العظمى 22

المنيا:درجة الحرارة الصغرى 07 ودرجة الحرارة العظمى 23

أسيوط: درجة الحرارة الصغرى 08 ودرجة الحرارة العظمى 22

سوهاج: درجة الحرارة الصغرى 08 ودرجة الحرارة العظمى 25

الأقصر: درجة الحرارة الصغرى 08 ودرجة الحرارة العظمى 26

أسوان: درجة الحرارة الصغرى 11 ودرجة الحرارة العظمى 24

موجة باردة تضرب البلاد

وأعلنت هيئة الأرصاد الجوية تعرض البلاد لموجة باردة نهارًا شديدة البرودة ليلًا على أغلب الأنحاء، حيث تنخفض درجات الحرارة انخفاضًا طفيفًا على كافة الأنحاء بقيم تتراوح من 3:4 درجات مئوية بدءًا من يوم الجمعة ويصاحب ذلك نشاط للرياح مما يزيد الإحساس ببرودة الطقس.

وتكون هناك فرصة لسقوط الأمطار الخفيفة على السواحل الشمالية وشمال الوجه البحري على فترات متقطعة وتكون هناك رياح على أغلب الانحاء.

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