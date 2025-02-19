الخميس 20 فبراير 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

حوادث

مصدر أمني يكشف حقيقة قيام أحد المواطنين بالدقهلية بإنهاء حياته عقب الإفراج عنه

وزارة الداخلية، فيتو
وزارة الداخلية، فيتو

نفى مصدر أمني بوزارة الداخلية، صحة ما تم تداوله بعدد من المنابر الإعلامية التابعة لجماعة الإخوان الإرهابية من ادعاءات بشأن قيام أحد المواطنين بالدقهلية بإنهاء حياته عقب الإفراج عنه من محبسه.
 

مصدر أمني يكشف حقيقة قيام أحد المواطنين بالدقهلية بإنهاء حياته عقب الإفراج عنه من محبسه

وأوضح المصدر أن المذكور سبق ضبطه في إحدى القضايا خلال شهر 6 عام 2023، وصدر قرار من النيابة العامة بإخلاء سبيله فى ذات العام.. وبتاريخ 18/2/2025 تناول المذكور مواد سامة، وأفاد شقيقه بأنه كان يعاني من مرض نفسي ويتلقى العلاج لدى أحد الأطباء بالدقهلية.

بعد واقعة خط الصعيد، ضبط تاجري مخدرات بتهمة غسل 120 مليون جنيه في أسيوط

ضبط 15 عنصرا إجراميا بحوزتهم مخدرات بقيمة 55 مليون جنيه


وأكد المصدر أن ذلك يأتي ضمن مخططات الجماعة الإرهابية لمحاولة إثارة البلبلة من خلال الترويج لادعاءات وأكاذيب مختلقة بعد أن فقدت مصداقيتها بأوساط الرأي العام.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

إخوان الإرهاب الاطباء بالدقهلية الإخوان الإرهابية النيابة العامة جماعة الإخوان الارهابية مخططات الجماعة الإرهابية وزارة الداخلية

مواد متعلقة

ترسانة أسلحة في وكر خُط الصعيد محمد محسوب، الداخلية تكشف تفاصيل جديدة

بعد واقعة خط الصعيد، ضبط تاجري مخدرات بتهمة غسل 120 مليون جنيه في أسيوط

القبض على سيدة فيديو خنق قطة بالمقطم

ضبط 3 شركات سياحة ومكتب غير مرخص للنصب على راغبي الحج والعمرة

النيابة تصرح بدفن جثمان خُط الصعيد "محمد محسوب" و7 من أعوانه

ضبط 15 عنصرا إجراميا بحوزتهم مخدرات بقيمة 55 مليون جنيه

ضبط 10 أطنان دقيق مهرب خلال حملات تموينية على مدار 24 ساعة

ضبط 6 ملايين جنيه حصيلة قضايا تجارة عملة خلال 24 ساعة

الأكثر قراءة

بث مباشر، مباراة ريال مدريد ومانشستر سيتي في دوري أبطال أوروبا 2025

بث مباشر، مشاهدة مباراة ليفربول وأستون فيلا في الدوري الإنجليزي 2025

بعد سقوط قتلى وجرحى في الجيش الكويتي، حالة حزن عارمة تجتاح البلاد

قتلى ومصابون في الجيش الكويتي، وبيان عاجل من رئاسة الأركان

البنك المركزي يحسم اليوم أسعار الفائدة، وخبير اقتصادي يتوقع السيناريو الأقرب

الرقابة الإدارية تلقي القبض على رئيس جهاز إحدى المدن الجديدة

أيندهوفن يجبر يوفنتوس على أشواط إضافية في دوري أبطال أوروبا

بمشاركة مرموش، ريال مدريد يطيح بمانشستر سيتي من دوري أبطال أوروبا (فيديو وصور)

منوعات

المزيد

فورت نوكس، قصة أكبر خزينة ذهب سرية في العالم

انتقلت من الإكوادور لإنجلترا، العثور على أفعى سامة داخل شحنة موز

ينتقد اللون والتكنولوجيا، ترامب يثير المخاوف حول مستقبل الطائرة الرئاسية

ظاهرة طبية صادمة، جنين يبلع جنينين داخل بطن أمه

المزيد

خدمات

المزيد

أسعار القصدير بالبورصات العالمية اليوم الاربعاء

استقرار سعر السكر في الأسواق اليوم الأربعاء 19-2-2025

أسعار الشوفان مساء اليوم الأربعاء 19 فبراير 2025 في الأسواق

تعرف على أسعار النحاس اليوم الأربعاء بالسوق المحلية

المزيد

انفوجراف

مواجهات قوية للكبار.. مباريات دور الـ16 في دوري أبطال آسيا للنخبة "مجموعة الغرب" (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

مواقيت الصلاة اليوم الخميس 20 - 2- 2025 في القاهرة والمحافظات

أسماء سورة الفتح وفضائلها وما ورد بشأنها

ما حكم كشف عورة المرأة على طبيب؟ أمين الفتوى يحسم الجدل (فيديو)

المزيد
الجريدة الرسمية