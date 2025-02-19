نفى مصدر أمني بوزارة الداخلية، صحة ما تم تداوله بعدد من المنابر الإعلامية التابعة لجماعة الإخوان الإرهابية من ادعاءات بشأن قيام أحد المواطنين بالدقهلية بإنهاء حياته عقب الإفراج عنه من محبسه.



مصدر أمني يكشف حقيقة قيام أحد المواطنين بالدقهلية بإنهاء حياته عقب الإفراج عنه من محبسه

وأوضح المصدر أن المذكور سبق ضبطه في إحدى القضايا خلال شهر 6 عام 2023، وصدر قرار من النيابة العامة بإخلاء سبيله فى ذات العام.. وبتاريخ 18/2/2025 تناول المذكور مواد سامة، وأفاد شقيقه بأنه كان يعاني من مرض نفسي ويتلقى العلاج لدى أحد الأطباء بالدقهلية.



وأكد المصدر أن ذلك يأتي ضمن مخططات الجماعة الإرهابية لمحاولة إثارة البلبلة من خلال الترويج لادعاءات وأكاذيب مختلقة بعد أن فقدت مصداقيتها بأوساط الرأي العام.

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