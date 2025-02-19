الأربعاء 19 فبراير 2025
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حوادث

ضبط 15 عنصرا إجراميا بحوزتهم مخدرات بقيمة 55 مليون جنيه

سقوط متهمين
سقوط متهمين

واصلت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية المعنية بمديريات الأمن جهودها لمكافحة جرائم جلب والاتجار فى المواد 
المخدرة.

 وتمكنت عقب تقنين الإجراءات بمديرية أمن بنى سويف من ضبط عنصر إجرامى بدائرة مركز شرطة ببا، وبحوزته (5 كيلو جرامات لمخدر الحشيش – 2 طبنجة  – فرد خرطوش- عدد من الطلقات مختلفة الأعيرة).

وفي مديرية أمن مطروح؛ تم ضبط (عنصر إجرامى) بدائرة قسم شرطة مطروح، وبحوزته (25 كيلو جراما لمخدر الحشيش). 

كما ضبط عنصرين إجراميين بدائرة قسم شرطة برانى، وبحوزتهما (80 كيلو جراما لمخدر الحشيش – 95 كيلو جراما لعجينة مخدر الحشيش – 100 ألف قرص مخدر – أدوات التصنيع والتغليف – 20 بندقية خرطوش – عدد من الطلقات – سيارة).

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 وتم ضبط 4 عناصر إجرامية بدائرة قسم شرطة الضبعة، وبحوزتهم (55 كيلو جرام لمخدر الحشيش – 25 ألف قرص مخدر – بندقية خرطوش – عدد من الطلقات).

مديرية أمن الإسماعيلية

كما تم ضبط 7 عناصر إجرامية بدائرة أقسام ومراكز شرطة (التل الكبير- فايد - ثان الإسماعيلية - أبوصوير)، وبحوزتهم (231 كيلو جراما لمخدر الحشيش – رشاش صوت - عدد من الطلقات مختلفة الأعيرة).

وتقدر القيمة المالية للمضبوطات بحوالى (55 مليون جنيه).

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية، وجاري العرض على النيابة العامة لتولي التحقيقات. 

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