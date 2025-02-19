الأربعاء 19 فبراير 2025
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أخبار مصر

حالة الطقس اليوم، أمطار متوسطة على الوجه البحري تمتد إلى القاهرة مساء

حالة الطقس اليوم،
حالة الطقس اليوم، فيتو

الطقس اليوم، حذرت هيئة الأرصاد الجوية من سقوط أمطار خفيفة إلى متوسطة على السواحل الشمالية وشمال الوجه البحرى تكون خفيفة على مناطق من جنوب الوجه البحرى ومدن القناة قد تمتد مساء إلى مناطق من القاهرة الكبرى.

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حالة الطقس اليوم 

وأعلنت هيئة الأرصاد الجوية، حالة الطقس اليوم، حيث يسود طقس مائل للدفء نهارا على القاهرة الكبرى وعلى شمال الصعيد على الوجه البحري معتدل على السواحل الغربية، دافئا  على جنوب سيناء وجنوب الصعيد شديد البرودة ليلًا وفي الصباح الباكر على أغلب الأنحاء.

الأرصاد الجوية تعلن حالة الطقس نهارا 

ومن المتوقع أن  يسود طقس مائل للدفء نهارا على القاهرة الكبرى وعلى الوجه البحري والسواحل الشمالية وعلى شمال الصعيد دافئ على جنوب سيناء وجنوب الصعيد.

كما توقعت هيئة الأرصاد الجوية أن يسود طقس شديد البرودة ليلا وفى الصباح الباكر على شمال البلاد وعلى جنوب الصعيد وجنوب سيناء وأغلب الأنحاء.

كما كشفت هيئة الأرصاد الجوية عن متوسط  درجات الحرارة المتوقعة اليوم: 
القاهرة الكبرى

درجة الحرارة العظمى: 22

درجة الحرارة الصغرى:  12

 

السواحل الشمالية الغربية

درجة الحرارة العظمى:19

درجة الحرارة الصغرى: 10

 

جنوب سيناء وسلاسل البحر الأحمر

درجة الحرارة العظمى:24

درجة الحرارة الصغرى: 16

شمال الصعيد

درجة الحرارة العظمى: 22

درجة الحرارة الصغرى: 7

 

جنوب الصعيد

درجة الحرارة العظمى:26

درجة الحرارة الصغرى:11

 

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