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أخبار مصر

تحذير عاجل من الملاحة بالبحر المتوسط خلال الـ48 ساعة المقبلة

حالة الطقس غدا، فيتو
حالة الطقس غدا، فيتو

حالة الطقس غدا، حذرت هيئة الأرصاد الجوية من اضطراب حركة الملاحة البحرية بالبحر الأبيض المتوسط غدا الخميس حيث تصل سرعة الرياح من 40:60كم فى الساعة ويصل ارتفاع الأمواج من 2.5:4 متر.

 

حالة الطقس غدا الخميس 20-2-2025 في محافظة الفيوم

حالة الطقس اليوم، أمطار متوسطة على الوجه البحري تمتد إلى القاهرة مساء

كما حذرت هيئة الأرصاد الجوية من اضطراب حركة الملاحة البحرية غرب البحر الأبيض المتوسط يوم الجمعة  حيث تصل سرعة الرياح من 40:60كم فى الساعة ويصل ارتفاع الأمواج من 4:3 متر.

أعلنت هيئة الأرصاد الجوية، حالة الطقس غدا الخميس  ، حيث يسود طقس معتدلت نهارا على القاهرة الكبرى وعلى شمال الصعيدو مائلا للبرودة على الوجه البحري ومعتدلا على السواحل الغربية، دافئا  على جنوب سيناء وجنوب الصعيد شديد البرودة ليلًا وفي الصباح الباكر على أغلب الأنحاء.


الارصاد الجوية تعلن حالة الطقس نهارا
 

ومن المتوقع أن  يسود طقس معتدلا  نهارا على القاهرة الكبرى وعلى الوجه البحري ومائلا للبرودة على السواحل الشمالية ومعتدلا على  شمال الصعيد مائلا للدفء على جنوب سيناء ودافئا جنوب الصعيد.


كما توقعت هيئة الارصاد الجوية أن يسود  طقس شديد البرودة ليلا وفى الصباح الباكر على شمال البلاد وعلى جنوب الصعيد وجنوب سيناء وأغلب الأنحاء.

 

كما كشفت هيئة الارصاد الجوية عن متوسط  درجات الحرارة المتوقعة الغد: 
القاهرة الكبرى

درجة الحرارة العظمى: 20

درجة الحرارة الصغرى:  11

السواحل الشمالية الغربية

درجة الحرارة العظمى:17

درجة الحرارة الصغرى: 11

جنوب سيناء وسلاسل البحر الاحمر

درجة الحرارة العظمى:24

درجة الحرارة الصغرى: 16

شمال الصعيد

درجة الحرارة العظمى: 22

درجة الحرارة الصغرى: 08

جنوب الصعيد

درجة الحرارة العظمى:24

درجة الحرارة الصغرى:11
 

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