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أخبار مصر

الأرصاد تكشف مناطق سقوط الأمطار وتحذر من موجة شتوية عنيفة غدا (فيديو)

حالة الطقس في مصر،
حالة الطقس في مصر، فيتو
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حالة الطقس، كشفت الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي للهيئة العامة لـ الأرصاد الجوية، عن انخفاض كبير لدرجات الحرارة بداية من شهر فبراير الجاري، مع استمرار التراجع خلال الأيام المقبلة.

مناطق سقوط الأمطار خلال الأيام المقبلة


وأضافت خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية فاتن عبد المعبود ببرنامج صالة التحرير المذاع على قناة صدى البلد، أنه من المتوقع سقوط أمطار تتراوح شدتها من ضعيفة إلى متوسطة في الصعيد والمناطق الصحراوية والساحلية، إضافة إلى انخفاض درجات الحرارة بنسب تصل إلى 4 درجات، لتكون درجة الحرارة نهارا في القاهرة 15 درجة مئوية، و9 درجات مئوية ليلا، وذلك بداية من يوم الجمعة إلى يوم الثلاثاء المقبل.

انخفاض كبير في درجات الحرارة


وذكرت أنه في شمال الصعيد، تتراجع درجات الحرارة إلى 5 درجات مئوية ليلا، بداية من يوم الجمعة المقبلة، مع وجود السحب والشوائب العالقة، وشبورة مائية خفيفة في الصباح الباكر.

 

نصيحة الأرصاد الجوية للمواطنين


وتابعت: "ستكون هناك أتربة متوسطة بداية من يوم السبت المقبل، ومن الضروري ارتداء الملابس الثقيلة.. فصل الشتاء ينتهي في 21 مارس.. والفترة الحالية ذروة فصل الشتاء".

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