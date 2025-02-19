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رياضة

مانشستر سيتي يبحث عن تقليص الفارق أمام ريال مدريد بعد 60 دقيقة (صور)

ريال مدريد ومانشستر
ريال مدريد ومانشستر ستي

دوري أبطال أوروبا، يواصل فريق ريال مدريد تقدمه علي مانشستر سيتي، بهدفين مقابل لاشيئ بعد مرور 60 دقيقة من المباراة التي تقام بينهم  ملعب "سانتياجو برنابيو" في إياب ملحق دور الـ16 من دوري أبطال أوروبا.

 

وسجل مبابي  هدف ريال مدريد الاول والثاني  في الدقيقة 4 و33. 

تشكيل مانشستر سيتي أمام ريال مدريد في دوري أبطال أوروبا

حراسة المرمى: إيدرسون.

خط الدفاع: ستونز، خوسانوف، روبن دياز، جفارديول.

خط الوسط: نيكو جونزاليس، جوندوجان.

خط الوسط الهجومي: فيل فودين، سافينيو، برناندو سيلفا

خط الهجوم: عمر مرموش

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تشكيل ريال مدريد أمام مانشستر سيتي في دوري أبطال أوروبا

حراسة المرمى: تيبو كورتوا.

خط الدفاع: ميندي، أسينسيو، روديجر، فالفيردي.

خط الوسط: تشواميني، داني سيبايوس، بيلينجهام.

خط الهجوم: كيليان مبابي، فينيسيوس جونيور، رودريجو.

البدلاء: لونين، سيرجيو ميستري، مودريتش، إبراهيم دياز، أردا جولر، ألابا، كامافينجا، فران جارسيا، فاييخو، إندريك، لوكاس فاسكيز.

ويلتقي المتأهل من ريال مدريد ومانشستر سيتي مع أتلتيكو مدريد الإسباني أو باير ليفركوزن الألماني، في دور الـ16، حسب قرعة يوم الجمعة المقبل.

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