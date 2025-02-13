محمد صلاح الأكثر مساهمة في تاريخ الدوري الإنجليزي خارج ملعبه (انفوجراف)

ليفربول يضمد جراحه ويسعى للعودة للانتصارات في ديربي الميرسيسايد، أرني سلوت يقر بصعوبة المباراة أمام إيفرتون في معقله، والمواجهة هي الأخيرة على ملعب جوديسون بارك