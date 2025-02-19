السعودية تكشف سبب منع نقل أو بث صلوات التراويح عبر وسائل الإعلام

كشفت وزارة الشئون الإسلامية والدعوة والإرشاد في المملكة العربية السعودية، أسباب منع نقل أو بث صلوات التراويح عبر الوسائل الإعلامية.

منع تصوير ونقل أو بث صلوات التراويح عبر وسائل الإعلام

وقالت الوزارة فى بيان، اليوم، إن قرار منع نقل أو بث الصلوات عبر وسائل الإعلام، يهدف للحفاظ على قدسية المساجد وأجواء العبادة، وضمان عدم التشويش على المصلين.

وكانت وزارة الشئون الإسلامية والدعوة والإرشاد في المملكة العربية السعودية، قد أصدرت توجيهات فى وقت سابق من اليوم، تتعلق بتنظيم الأنشطة الدينية خلال شهر رمضان المبارك لعام 1446هـ. تضمنت هذه التوجيهات منع استخدام الكاميرات في المساجد لتصوير الإمام والمصلين أثناء أداء الصلوات، بما في ذلك صلوات التراويح، ومنع نقل أو بث الصلوات عبر الوسائل الإعلامية بشتى أنواعها.

الإجراءات السعودية تهدف إلى الحفاظ على قدسية المساجد

وأكدت أن هذه الإجراءات إلى الحفاظ على قدسية المساجد وأجواء العبادة، وضمان عدم التشويش على المصلين. كما أكدت الوزارة أهمية التزام الأئمة والخطباء بتعليمات الوزارة، وتوجيه المصلين بالالتزام بالآداب الشرعية داخل المساجد.

الحرم المكي، فيتو

كما، شددت الوزارة على ضرورة عدم جمع التبرعات المالية لإقامة موائد الإفطار في المساجد، والتأكيد على أن تكون موائد الإفطار -إن وجدت- في الأماكن المخصصة لها، وبإشراف الجهات المعنية، مع مراعاة تطبيق الإجراءات الاحترازية والوقائية.

وجاءت التوجيهات في إطار حرص وزارة الشئون الإسلامية على توفير بيئة مناسبة للعبادة، والحفاظ على سلامة المصلين، وضمان أداء الشعائر الدينية في أجواء روحانية تتسم بالخشوع والسكينة.

يُذكر أن الوزارة دأبت على إصدار مثل هذه التوجيهات قبيل شهر رمضان من كل عام، بهدف تنظيم الأنشطة الدينية في المساجد، وتوفير الأجواء الملائمة للمصلين لأداء عباداتهم بكل يسر وسهولة، وتتكرر بشكل سنوى.

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